Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Raden Wijaya Muda saat Digempur Pasukan Jayakatwang Kediri

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |06:32 WIB
Kisah Raden Wijaya Muda saat Digempur Pasukan Jayakatwang Kediri
Illustrasi perang kerajaan (foto: dok ist)
A
A
A

RADEN WIJAYA diperintahkan untuk sang mertuanya Raja Singasari Kertanagara untuk melawan pasukan musuh di bawah komando Jayakatwang dari Kediri. Raden Wijaya yang kala itu masih berusia muda dan minim pengalaman perang pun berangkat ke Mameling, yang berada di utara wilayah Tumapel.

Keberangkatan Raden Wijaya ke arena perang ini diawali ketika banyak pengungsi dari warga kerajaan yang memberitahukan akan kedatangan musuh. Para warga ini datang menangis dan ada yang luka parah, bahkan hingga harus digendong karena serangan musuh dari tentara Kediri di bawah Jayakatwang.

Raden Wijaya pun berangkat ke utara, sesaat kemudian Patih Kebo Anengah diminta Kertanagara menyusul menantunya itu. Namun tindakan itu sempat diperingatkan oleh pejabat istana Adhyaksa Raganata dan Mantri Angabaya Wirakreti.

Namun tindakan penyerangan Kediri dari utara hanyalah siasat belaka. Dari sisi selatan pasukan Kediri lebih banyak menggempur hingga akhirnya merebut istana. Seluruh pejabat istana tewas, termasuk Kertanagara dan istrinya, sedangkan anak-anaknya ditawan oleh tentara Kediri.

Raden Wijaya yang berhasil meraih kemenangan pada pertempuran melawan pasukan Jayakatwang di utara begitu terkejut ketika kembali ke ibu kota. Prof. Slamet Muljana pada bukunya "Menuju Puncak Kemegahan Sejarah Kerajaan Majapahit" mengisahkan di perbatasan kota mendengar sorak sorai tentara musuh menguasai istana dan membunuh pejabat istana Singasari.

Tentara di bawah komando Raden Wijaya dan Kebo Anengah ini sempat menyerbu dan mengadakan perlawanan. Tetapi akhirnya terpaksa mundur karena kalah jumlah pasukan dengan Kediri. Bahkan Raden Wijaya justru dikejar - kejar oleh Patih Daha Kebo Mundarang. Tentara Singasari yang tersisa pun terpukul mundur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/337/3152070/fadli_zon_tegaskan_tak_tunda_proyek_penulisan_ulang_sejarah_akan_uji_publik-5mO4_large.jpg
Fadli Zon Tegaskan Tak Tunda Proyek Penulisan Ulang Sejarah: Akan Uji Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/337/3028689/dyah-dharanindra-raja-mataram-yang-kuasai-sumatera-hingga-jajah-kamboja-jHld93M24B.jpg
Dyah Dharanindra Raja Mataram yang Kuasai Sumatera Hingga Jajah Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/20/337/2886117/pecahnya-kerajaan-tarumanagara-jadi-2-berpengaruh-pada-terbelahnya-budaya-D4HcBzKvfJ.jpg
Pecahnya Kerajaan Tarumanagara Jadi 2, Berpengaruh pada Terbelahnya Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/337/2882109/pasca-prabu-siliwangi-tiada-kerajaan-pajajaran-kerap-digempur-musuh-wZmXL9SOMU.jpg
Pasca-Prabu Siliwangi Tiada, Kerajaan Pajajaran Kerap Digempur Musuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/337/2876170/hubungan-kaum-pribumi-dengan-cina-sudah-terjalin-sejak-abad-7-hb51iztX4o.jpg
Hubungan Kaum Pribumi dengan Cina Sudah Terjalin Sejak Abad 7
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/01/337/2875265/lepasnya-wilayah-kekuasaan-mataram-di-luar-pulau-jawa-pasca-sultan-agung-wafat-5i2DNzXEaa.jpeg
Lepasnya Wilayah Kekuasaan Mataram di Luar Pulau Jawa Pasca Sultan Agung Wafat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement