HOME NEWS NASIONAL

KPK Duga Istri Mantan Dirut PT Amarta Karya Turut Terima Fee Dana Asuransi

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |07:53 WIB
KPK Duga Istri Mantan Dirut PT Amarta Karya Turut Terima <i>Fee</i> Dana Asuransi
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri. (Foto: MPI)
JAKARTA - Istri mantan Direktur Utama (Dirut) PT Amarta Karya (Amka), Catur Prabowo (CP), diduga turut menerima fee. Dugaan itu terungkap setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Head of Risk and Compliance PT Prudential Sharia Life Assurance, Yenie Rahardja.

Istri Catur Prabowo diduga menerima fee atau uang dari hasil penempatan dana asuransi para karyawan PT Amarta Karya Persero. Saksi Yenie Rahardja diduga mengetahui ihwal penerimaan fee oleh istri Catur Prabowo tersebut.

"Yenie Rahardja (Head of Risk and Compliance PT Prudential Sharia Life Assurance), saksi hadir dan didalami lebih lanjut kaitan dengan penerimaan fee oleh istri tersangka CP dari penempatan dana asuransi para karyawan PT AMKA Persero," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (31/8/2023).

"Dugaan sumber dana berasal dari proyek fiktif di PT AMKA Persero yang di inisiasi oleh tersangka CP dkk," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan mantan Dirut PT Amarta Karya, Catur Prabowo dan eks Direktur Keuangannya, Trisna Sutisna sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi terkait proyek pengadaan subkontraktor fiktif di PT Amarta Karya tahun 2018 sampai 2020.

Dalam perkara ini, diduga ada sekira 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya Persero yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna. Di mana, sejumlah proyek tersebut di antaranya, pekerjaan konstruksi pembangunan rumah susun Pulo Jahe, Jakarta Timur.

Kemudian, pengadaan jasa konstruksi pembangunan gedung olahraga Univesitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, pembangunan laboratorium bio safety level tiga di Universitas Padjajajran (Unpad).

KPK menyebut uang yang diterima Catur Prabowo dan Trisna Sutisna diduga digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, pembelian emas, perjalanan pribadi ke luar negeri, pembayaran member golf dan juga pemberian ke beberapa pihak terkait lainnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Ali Fikri korupsi KPK
