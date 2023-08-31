KPK Lelang Mobil Honda CR-V Prestige Rp386 Juta Hasil Sitaan Korupsi Bupati HSU, Minat?

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melelang satu unit mobil Honda Type RW188 Model CR-V 1.5 CVT Prestige Tahun 2020 warna Crystal Black Pearl seharga Rp386.590.000 (Rp386 juta). Mobil tersebut merupakan barang rampasan dari terpidana mantan Bupati Hulu Sungai Utara, Abdul Wahid.

"KPK bersama dan melalui KPKNL Banjarmasin akan melaksanakan lelang barang rampasan Terpidana Abdul Wahid (Bupati Hulu Sungai Utara) berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin yang berkekuatan hukum tetap," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (31/8/2023).

Rencananya, lelang akan dilakukan dengan sistem penawaran secara tertutup tanpa kehadiran peserta lelang atau closed bidding. KPK memastikan, obyek lelang berupa mobil Honda CR-V Prestige tersebut sudah disertai dengan BPKB asli.

"Dengan harga limit Rp386.590.000 dan uang jaminan Rp150.000.000," kata Ali.