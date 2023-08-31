Apa itu Paspampres? Ini Tugas dan Fungsinya Pasca Viral Kasus Pembunuhan Warga Aceh

JAKARTA- Belakangan ini nama Paspampres menjadi viral di media sosial. Hal ini dikarenakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Paspampress di Aceh.

Tentunya viralnya nama mereka membuat penasaran, apa itu Paspampres? Ternyata istilah itu merujuk pada pekerjaan penting yang berkaitan tentang pengamanan kepala negara.

BACA JUGA: Kisah Raden Wijaya Muda saat Digempur Pasukan Jayakatwang Kediri

Kata satu ini didapat dari sebuah singkatan yang berarti Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Pertama kali, istilah kata 'Paspampress' diperkenalkan dan direalisasikan pada 3 Januari 1946

Untuk mengenang keberhasilan menyelamatkan Presiden Republik Indonesia yang baru pertama kalinya dilaksanakan tersebut, maka pada 16 Februari 1988, berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Kep /02/II/1988, maka pasukan yang mulanya bernama Pasukan Pengawal Presiden (Paswalpres) ini. Lalu seiring berjalannya waktu istilah kata tersebut diubah menjadi Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) yang digunakan hingga saat ini.

BACA JUGA: Pj Gubernur Sebut Belum Ada Sanksi bagi Gedung Tak Pasang Water Mist

Maka dari itu seseorang yang bertugas sebagai 'Paspampress' harus setia mendampingi dan menjamin rasa aman disetiap tempat dimanapun untuk sang kepala negara.