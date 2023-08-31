Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apa itu Paspampres? Ini Tugas dan Fungsinya Pasca Viral Kasus Pembunuhan Warga Aceh

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |10:34 WIB
Apa itu Paspampres? Ini Tugas dan Fungsinya Pasca Viral Kasus Pembunuhan Warga Aceh
Apa Itu Paspampres (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Belakangan ini nama Paspampres menjadi viral di media sosial. Hal ini dikarenakan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Paspampress di Aceh.

Tentunya viralnya nama mereka membuat penasaran, apa itu Paspampres? Ternyata istilah itu merujuk pada pekerjaan penting yang berkaitan tentang pengamanan kepala negara.

Kata satu ini didapat dari sebuah singkatan yang berarti Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampress). Pertama kali, istilah kata 'Paspampress' diperkenalkan dan direalisasikan pada 3 Januari 1946

Untuk mengenang keberhasilan menyelamatkan Presiden Republik Indonesia yang baru pertama kalinya dilaksanakan tersebut, maka pada 16 Februari 1988, berdasarkan Surat Keputusan Pangab Nomor Kep /02/II/1988, maka pasukan yang mulanya bernama Pasukan Pengawal Presiden (Paswalpres) ini. Lalu seiring berjalannya waktu istilah kata tersebut diubah menjadi Paspampres (Pasukan Pengamanan Presiden) yang digunakan hingga saat ini.

Maka dari itu seseorang yang bertugas sebagai 'Paspampress' harus setia mendampingi dan menjamin rasa aman disetiap tempat dimanapun untuk sang kepala negara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/338/3069394/viral-jb3n_large.jpg
Breaking News! Bus Paspampres Tabrak Halte TransJakarta di Petamburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/337/2984673/viral-pria-disebut-paspampres-rebut-spanduk-emak-emak-ternyata-begini-faktanya-SHbskxbCK0.jpg
Viral Pria Disebut Paspampres Rebut Spanduk Emak-Emak, Ternyata Begini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/338/2976239/perwira-paspampres-pengawal-jokowi-hajar-gerombolan-begal-hingga-terkapar-aEzhRf1BoW.jpg
Perwira Paspampres Pengawal Jokowi Hajar Gerombolan Begal hingga Terkapar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/04/337/2932416/mengenal-doni-monardo-mantan-kepala-bnpb-yang-jabat-komandan-paspampres-era-sby-w6ObAFFSst.jpg
Mengenal Doni Monardo, Mantan Kepala BNPB yang Jabat Komandan Paspampres Era SBY
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/337/2924860/kisah-heroik-paspampres-tak-gentar-ditodong-senjata-dan-leher-dicengkeram-pengawal-pm-israel-el3r5phMAB.jpeg
Kisah Heroik Paspampres Tak Gentar Ditodong Senjata dan Leher Dicengkeram Pengawal PM Israel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/337/2915525/kisah-paspampres-pengawal-soeharto-cegat-pengawal-pm-israel-saling-todong-senjata-dalam-lift-IgmuxgCvl7.jpg
Kisah Paspampres Pengawal Soeharto Cegat Pengawal PM Israel, Saling Todong Senjata dalam Lift
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement