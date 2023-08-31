Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Apa Nama Indonesia pada Zaman Majapahit? Ternyata Ini Sejarahnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:42 WIB
Apa Nama Indonesia pada Zaman Majapahit? Ternyata Ini Sejarahnya
Ilustrasi (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- sebanyak 8 kali nama Indonesia berganti sejak zaman Majapahit hingga kemerdekaan pada 17 Agustus. Tentu melalui pergantian nama tersebut maka bisa dipastikan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang.

Lantas apa nama Indonesia pada zaman Majapahit? Jawabannya adalah Nusantara Pada Tahun 1336. Pada saat itu, negara Dwipatra berganti menjadi Majapahit

Selain itu ada 8 nama Indonesia yang digunakan sebelum masa kemerdekaan hingga saat ini.

1. Dwipantara Pada Tahun 78

Indonesia ternyata pertama kali memiliki sebuah nama yaitu Dwipantara pada tahun 78. Pada era tersebut Indonesia dikuasai oleh banyak kerajaan Hindu. Nama satu ini mengartikan dari sebuah bahasa Sansekerta yaitu kepulauan tanah seberang.

2. Nusantara Pada Tahun 1336

Lalu tepat pada tahun 1336, negara Dwipatra kemudian berubah nama menjadi Nusantara di era kerajaan Majapahit. Nama nusantara di ambik karena negara satu ini sanga terkenal sebagai penghasil sumber rempah-rempah terbesar didunia.

      
