HOME NEWS NASIONAL

Terkuak! Kode Jokowi Tunjuk-Tunjuk Ganjar Depan Prabowo saat Blusukan di Pasar Grogolan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:39 WIB
Terkuak! Kode Jokowi Tunjuk-Tunjuk Ganjar Depan Prabowo saat Blusukan di Pasar Grogolan
Presiden Jokowi Tunjuk-Tunjuk Ganjar Depan Prabowo/ ist
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan maksudnya menunjuk-nunjuk Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo di depan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mengunjungi Pasar Tradisional Grogolan Baru, Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan, Jateng, Selasa, 29 Oktober 2023.

Saat itu kata Jokowi, dirinya sedang berbarengan dengan Ganjar dan Prabowo. Menurutnya tidak ada maksud tertentu menunjuk-nunjuk Ganjar di depan Prabowo.

"Ya gapapa kan bareng-bareng. Kan saya punya jempol punya jari," ujar Jokowi usai menghadiri acara Rakernas HIPMI XVIII 2023, Kamis (31/8/2023).

Saat dikonfirmasi mengenai kode saat tunjuk-tunjuk tersebut, Jokowi hanya berkelakar tidak menjawabnya. "Kamu ini dikit-dikit kode," kata Jokowi kepada wartawan.

Sebelumnya Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengecek kebutuhan bahan pokok mampir menyapa pedagang dan warga di Pasar Tradisional Grogolan Baru, Kelurahan Landungsari Kota Pekalongan, Jateng, Selasa (29/8/2023)

Kedatangan Jokowi, Ganjar, dan Prabowo, sontak disambut antusias oleh warga dan berebut salam satu persatu. Para warga juga berteriak kepada Ganjar agar Ganjar menjadi Presiden 2024.

Halaman:
1 2
      
