Gempa Bumi M4,0 Guncang Buol Sulteng

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan M4,0 mengguncang Buol Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis 31 Agustus 2023, pukul 11.23 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 114 km barat laut Buol Sulteng koordinat 1.99 Lintang Utara – 121.23 Bujur Timur.

" Gempa Mag:4.0, 31-Aug-2023 11:23:12 WIB, Lok:1.99LU, 121.23BT (114 km BaratLaut BUOL-SULTENG), Kedlmn:16 Km," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Khafid Mardiyansyah)