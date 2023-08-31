Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tragedi Sadis Kali Bekasi yang Tewaskan Puluhan Tentara Jepang hingga Berubah Jadi Lautan Darah

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:43 WIB
Tragedi Sadis Kali Bekasi yang Tewaskan Puluhan Tentara Jepang hingga Berubah Jadi Lautan Darah
Ilustrasi (Foto:Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Tragedi sadis kali Bekasi yang tewaskan puluhan tentara Jepang hingga berubah jadi lautan darah menarik perhatian publik. Kejadian itu berlangsung pada 19 Oktober 1945, di mana seharusnya mereka dipulangkan.

Kepulangan 90 tentara Jepang itu menggunakan jalur darat, yakni kereta api untuk dibawa ke Bandara Kalijati, Subang, Jawa Barat. Namun, saat melintas Stasiun Bekasi, rangkaian KA tersebut dicegat dan digeledah oleh Wakil Komandan TKR Bekasi Letnan Dua Zakaria Burhanuddin.

Padahal, Komandan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) Sambas Atmadinata, memberikan perintah untuk membiarkan kereta api yang membawa rombongan tentara Jepang melintas.

Burhanuddin yang menentang perintang sang komandan, langsung menginstruksikan pegawai Stasiun Bekasi untuk mengalihkan jalur kereta di jalur dua ke jalur satu. Padahal, jalur satu adalah jalur buntu yang berujung di dekat kali Bekasi.

Warga dan para pejuang Bekasi langsung mengepung kereta. Setelah itu, Zakaria dan sejumlah pengawalnya masuk ke dalam kereta api tersebut dan meminta surat izin dari Pemerintah RI.

Halaman:
1 2 3
      
