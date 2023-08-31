Anwar Abbas Datang ke Bareskrim Lagi untuk Temui Panji Gumilang

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas kembali menyambangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (31/8/2023).

Kemarin, Anwar Abbas juga mendatangi Gedung Bareskrim Polri bertemu dengan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, setelahgugatan Rp1 triliun dicabut. Keduanya kini telah sepakat berdamai.

"Ya biasanya orang kalau berdamai itu berjabat tangan kemarin tangan siapa yang akan saya jabat. Oleh karena itu, kemarin saya meminta supaya penasihat hukum dari Pak Panji dan penasihat hukum dari saya bersalaman di depan mediator, itulah mereka lakukan. Tapi urusan itu pada mereka tapi pada diri saya dan Pak Panji kan. Oleh karena itu yang harus bersalaman itu saya dan Pak Panji," kata Anwar.

Ia menjelaskan, pada kedatangannya kemarin ke Bareskri, ia belum sempat bertemu dengan Panji Gumilang. Pasalnya, kata Anwar, Rutan Bareskrim memiliki prosedur jenguk tahanan yang harus dihormati.

"Tapi ya karena kesehatan juga tidak fit gitu ya, makan siang juga tak sempurna, akhirnya saya minta mundur pulang beristirahat. Kebetulan berhasil mengatur pertemuan tapi saya sudah keburu pulang dah sampai di Pondok Indah, tapi untuk kembali ke sini dan macet ya, jadi saya memutuskan ya sehari ini saja," ujar Anwar Abbas.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan dirinya sepakat berdamai dengan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Perdamaian tersebut terkait gugatan Panji Gumilang kepada dirinya dan MUI.