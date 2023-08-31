Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anwar Abbas Datang ke Bareskrim Lagi untuk Temui Panji Gumilang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:18 WIB
Anwar Abbas Datang ke Bareskrim Lagi untuk Temui Panji Gumilang
Waketum MUI Anwar Abbas kembali sambangi Bareskrim untuk temui Panji Gumilang, Kamis (31/8/2023). (Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas kembali menyambangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (31/8/2023).

Kemarin, Anwar Abbas juga mendatangi Gedung Bareskrim Polri bertemu dengan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, setelahgugatan Rp1 triliun dicabut. Keduanya kini telah sepakat berdamai.

"Ya biasanya orang kalau berdamai itu berjabat tangan kemarin tangan siapa yang akan saya jabat. Oleh karena itu, kemarin saya meminta supaya penasihat hukum dari Pak Panji dan penasihat hukum dari saya bersalaman di depan mediator, itulah mereka lakukan. Tapi urusan itu pada mereka tapi pada diri saya dan Pak Panji kan. Oleh karena itu yang harus bersalaman itu saya dan Pak Panji," kata Anwar.

Ia menjelaskan, pada kedatangannya kemarin ke Bareskri, ia belum sempat bertemu dengan Panji Gumilang. Pasalnya, kata Anwar, Rutan Bareskrim memiliki prosedur jenguk tahanan yang harus dihormati.

"Tapi ya karena kesehatan juga tidak fit gitu ya, makan siang juga tak sempurna, akhirnya saya minta mundur pulang beristirahat. Kebetulan berhasil mengatur pertemuan tapi saya sudah keburu pulang dah sampai di Pondok Indah, tapi untuk kembali ke sini dan macet ya, jadi saya memutuskan ya sehari ini saja," ujar Anwar Abbas.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan dirinya sepakat berdamai dengan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Perdamaian tersebut terkait gugatan Panji Gumilang kepada dirinya dan MUI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042154/panji_gumilang-nLT1_large.jpg
Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus TPPU Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035704/breaking-news-panji-gumilang-bebas-dari-penjara-c0KFE6u8yO.jpg
Breaking News : Panji Gumilang Bebas dari Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017122/bareskrim-kebut-berkas-kasus-pidana-pencucian-uang-panji-gumilang-BeXD7mQymh.jpeg
Bareskrim Kebut Berkas Kasus Pidana Pencucian Uang Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/525/3006507/gugatan-praperadilan-panji-gumilang-diyakini-bakal-ditolak-hakim-XsnUDALaBc.jpeg
Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Diyakini Bakal Ditolak Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/337/3004181/digugat-panji-gumilang-atas-penetapan-tersangka-pencucian-uang-polri-tunggu-hasil-sidangnya-4NmFFXGfvS.jpg
Digugat Panji Gumilang atas Penetapan Tersangka Pencucian Uang, Polri : Tunggu Hasil Sidangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/525/2924991/pn-indramayu-tunda-sidang-panji-gumilang-selama-sepekan-TFxIV2ERH0.jpg
PN Indramayu Tunda Sidang Panji Gumilang Selama Sepekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement