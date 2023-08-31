Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Percepatan Pilkada 2024, Jokowi: Urgensinya Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |13:42 WIB
Soal Percepatan Pilkada 2024, Jokowi: Urgensinya Apa?
Presiden Jokowi tanggapi isu percepatan Pilkada 2024. (tangkapan layar)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi isu bakal dipercepatnya Pilkada 2024. Untuk mempercepat Pilkada 2024, dibutuhkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

Jokowi mengatakan percepatan Pilkada 2024 belum ada urgensinya. Menurutnya, semua masukan terkait Pilkada 2024 harus dipertimbangkan secara mendalam.

"Belum sampai ke situ kok saya. Urgensinya apa? Alasannya apa? Semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam," kata Jokowi usai menghadiri acara Rakernas HIPMI XVIII tahun 2023, Kamis (31/8/2023).

Meski begitu, Jokowi mengatakan, semua usulan mengenai Pilkada 2024 masih dalam kajian Kemendagri.

"Saya kira semua itu masih kajian di Kemendagri. Saya belum tahu mengenai itu," kata Jokowi.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
