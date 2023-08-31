Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saksi Korupsi BTS Kominfo Bikin Sewot Hakim: Jadikan Tersangka Pak Jaksa!

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |13:49 WIB
Saksi Korupsi BTS Kominfo Bikin Sewot Hakim: Jadikan Tersangka Pak Jaksa!
Sidang Korupsi BTS Kominfo/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo, Kamis (31/8/2023).

Sidang hari ini kembali melanjutkan mendengarkan 12 keterangan saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Rohadi dan sebelas saksi lainnya dihadirkan di ruang sidang untuk terdakwa Johnny G Plate, Yohan Suryanto, dan Achmad Anang Latif.

Ketua Majelis Hakim, Fahzal Hendri sempat meminta JPU untuk menjadikan Direktur PT Bintang Komunikasi Utama, Rohadi sebagai tersangka. Pasalnya, saksi menjawab pertanyaan dari JPU tidak konsisten.

Awalnya, Fahzal menanyakan saksi apakah melakukan survei sebelum menentukan semua lokasi pembangunan tower BTS. Kemudian, Rohadi menjawab survei dilakukan di semua titik pembangunan tower. Namun, keterangan tersebut berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.

"DI dalam data ini (BAP) tidak dilakukan survei, kan ini ada datanya, di dalam tabelnya itu ada yang tidak dilakukan survei, kan ada. Saudara bilang dilakukan survei (semua), ternyata ada juga yang tidak," cecar Fahzal.

"Baik Yang Mulia, dari pekerjaan itu ada beberapa rangkaian saf ada juga yang ga," jawab Rohadi.

Fahzal kemudian kembali menegaskan kepada saksi bahwa hal tersebut artinya tidak dilakukan survei pada proyek tersebut.

"Saya tanyakan gampang aja, apakah semuanya dilakukan survei, saudara jawab iya, habis itu, nggak lagi. Mana yang benar?," tanya Hakim.

"Baik Yang Mulia, jadi dari PO yg tersebut itu terdiri dari beberapa saf pekerjaan, jadi ada kerja survei aja, ada yang kerja sitak, ada yang pekerjaan keseluruhan," jawab saksi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/525/3073574/ilustrasi-SFlH_large.jpg
Gelar AMH 2024, Kominfo: Masa Depan Akan Dihadapkan Disrupsi Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062674/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-WpZX_large.jpg
Gandeng Youtube hingga TikTok, Kominfo Siapkan Satgas Antihoaks Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062615/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-hm9b_large.jpg
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Kominfo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/54/3056844/hoaks-9w27_large.jpg
Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056558/dirjen_penyelenggaraan_pos_dan_informatika_kominfo_wayan_toni_supriyanto-q9dU_large.jpg
Driver Ojol Demo Tuntut Kenaikan Tarif, Ini Kata Kominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement