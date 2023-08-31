Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Postingan Terakhir Imam Masykur Sebelum Tewas Dibunuh Paspampres Praka Riswandi Manik

Raniah Tamarisha , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:06 WIB
Postingan Terakhir Imam Masykur Sebelum Tewas Dibunuh Paspampres Praka Riswandi Manik
Imam Masykur Tewas di Tangan Oknum Paspampres/Tangkapan layar media sosial
JAKARTA - Postingan terakhir Imam Masykur sebelum Tewas dibunuh Paspampres Praka Riswandi Manik menarik untuk dibahas.

Kasus penculikan dan penganiayaan hingga tewas yang dialami oleh pemuda asal Aceh itu melibatkan tiga anggota TNI, yang salah satu pelakunya merupakan paspampres. Pelaku adalah anggota Paspampres Praka Riswandi Manik, Praka HS dan Praka J.

Sebelum diculik dan dianiaya hingga tewas Imam Masykur aktif di media sosial. Ia sering membagikan postingan-postingan di akun pribadinya.

Postingan terakhir Imam Masykur sebelum tewas dibunuh paspampres pun menjadi sorotan netizen. Karena postingan tersebut seolah memberikan isyarat kepergiannya.

Video terakhir yang diposting oleh Imam seperti menunjukkan kata-kata perpisahan dan penyesalan.

Video yang diunggah pada akun @imammasykur548 pada tanggal 23 maret 2022 lalu tertulis caption “maafkan dosa2 saya ya Allah”.

Video tersebut berisi foto dirinya yang diberi tulisan yang diedit dalam video. Kata-kata yang tertulis dalam video tersebut adalah.

Halaman:
1 2
      
