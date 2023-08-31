Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rahasia Hubungan Harmonis dan Romantis ala Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh

Rahasia Hubungan Harmonis dan Romantis ala Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh
Rahasia hubungan romantis dan harmonis Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh. (Foto: Instagram/Ganjar Pranowo)
SEMARANG - Rumah tangga gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Siti Atiqah selalu berhasil bikin netizen salut. Bagaimana tidak, jelang usia perak pernikahan, keduanya makin terlihat romantis dan kompak.

Atiqoh sendiri tak memungkiri jika dalam rumah tangganya pun tak berbeda dengan orang lain. Ada momen-momen keduanya akan berdebat dan berselisih pendapat. Namun, hal itu bisa diselesaikan dengan satu syarat.

“Ada kita kesepakatan yang kita lakukan, itu ketika tidur persoalan (harus) udah selesai. Jadi mau kita berargumentasi secara hangat bahkan panas, itu ketika tidur persoalan sudah kelar,” kata Atiqoh dikutip dari podcast Konspirasi Prabu, Kamis (31/8/2023).

“Biar mimpinya indah,” timpal Ganjar yang sepakat dengan Siti Atiqoh.

