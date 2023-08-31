Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:24 WIB
Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Istana
Ganjar rapat di Istana Negara bersama sejumlah kepala daerah lainnya (Foto : MPI)
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo turut menghadiri acara peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara pada siang hari ini Kamis (31/8/2023).

Pantauan di lokasi, Ganjar hadir dengan menggunakan batik bermotif hitam dan putih. Ganjar duduk diapit Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Ganjar nampak berbincang dengan beberapa menteri kabinet diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ganjar tampak akrab berbincang dengan keduanya.

Beberapa kepala daerah yang hadir antara lain Gubernur Kaltim Isran Noor, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Pj Gub Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Pj Gub DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gub Banten Al Muktabar, Wagub Sumut Musa Rajekshah, Pj Gub Papua Barat Paulus Waterpauw serta masih banyak kepala daerah lainnya.

Para menteri kabinet juga nampak hadir dalam acara tersebut, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua BPK Isma Yatun, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Acara peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Presiden Jokowi bakal memberi sambutan pada acara tersebut.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
istana inflasi Ganjar Pranowo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement