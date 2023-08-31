Ganjar Pranowo Hadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2023 di Istana

Ganjar rapat di Istana Negara bersama sejumlah kepala daerah lainnya (Foto : MPI)

JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo turut menghadiri acara peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara pada siang hari ini Kamis (31/8/2023).

Pantauan di lokasi, Ganjar hadir dengan menggunakan batik bermotif hitam dan putih. Ganjar duduk diapit Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi dan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Ganjar nampak berbincang dengan beberapa menteri kabinet diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Ganjar tampak akrab berbincang dengan keduanya.

Beberapa kepala daerah yang hadir antara lain Gubernur Kaltim Isran Noor, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Pj Gub Sulbar Zudan Arif Fakrulloh, Pj Gub DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Pj Gub Banten Al Muktabar, Wagub Sumut Musa Rajekshah, Pj Gub Papua Barat Paulus Waterpauw serta masih banyak kepala daerah lainnya.

Para menteri kabinet juga nampak hadir dalam acara tersebut, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua BPK Isma Yatun, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Acara peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 sekira pukul 14.00 WIB. Presiden Jokowi bakal memberi sambutan pada acara tersebut.

(Angkasa Yudhistira)