HOME NEWS NASIONAL

Berkas Perkara Wali Kota Nonaktif Bandung Dilimpahkan ke Pengadilan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:36 WIB
Berkas Perkara Wali Kota Nonaktif Bandung Dilimpahkan ke Pengadilan
Berkas perkara Yana Mulaya dilimpahkan ke pengadilan (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan surat dakwaan untuk Wali Kota nonaktif Bandung, Yana Mulyana. Surat dakwaan dan berkas perkara Yana juga sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung, hari ini.

"Hari ini tim Jaksa KPK telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan terdakwa Yana Mulyana (Walikota nonaktif Bandung) dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Bandung," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (31/8/2023).

Ali mengtakan, status penahanan Yana Mulyana berlanjut dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bandung. Guna memudahkan jalannya persidangan, Yana Mulyana dititipkan penahanannya di Rumah Tahanan (Rutan) Kebonwaru, Bandung.

"Pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa menjadi agenda pertama sesuai dengan penetapan hari sidang dari Majelis Hakim. Informasi jadwal persidangan segera akan kami sampaikan," kata Ali.

Yana Mulyana akan disidangkan bersama-sama dengan tersangka penerima suap lainnya yakni, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Bandung, Dadang Darmawan (DD) dan Sekretaris Dinas Perhubungan Pemkot Bandung Khairul Rijal (KR).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pengadaan Closed Circuit Television (CCTV) dan Internet Service Provider (ISP) atau jasa perawatan jaringan internet untuk layanan Bandung Smart City tahun anggaran 2022-2023.

