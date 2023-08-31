Ganjar Pranowo Ungkap Arti Masyarakat Jateng, Ucapkan Terima Kasih

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo telah berpamitan kepada masyarakatnya dalam upacara HUT ke-78 RI di Lapangan Pancasila (Simpanglima) Kota Semarang pada 17 Agustus lalu. Jelang purnatugas yakni 5 September mendatang, Ganjar pun berterima kasih kepada warga Jateng.

Menurut bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung partai Perindo dalam Pilpres 2024 mendatang itu, dia telah mendapat banyak cinta dan dukungan selama memimpin Jateng. Sehingga, tidak ada ungkapan yang pantas selain terima kasih dan rasa cinta.

“Kulo tresno panjenengan (aku cinta kalian), I love you full. Karena apa, kami banyak terbantu oleh mereka. Dengan caranya, saya sadar betul cara rakyat mencintai saya ada dua, satu mereka menyampaikan terima kasih dan yang kedua mereka mengkritik keras,” ucap Ganjar Pranowo dalam podcast Konspirasi Prabu, dikutip Kamis (31/8/2023).

Menurut Ganjar, kritikan juga menjadi tanda cinta yang tulus dari rakyat. Bagaimana pun, tanpa kritikan, menurut gubernur Jateng dua periode itu, jika tidak dikritik maka bak malaikat yang benar sendiri.

Menariknya, Ganjar juga kerap mendapat kritikan dari masyarakat usai mereka menonton videonya di media sosial. Bahkan, anak-anak kecil pun cukup familiar dengan sosoknya dan ikut protes jika ada hal yang kurang berkenan.