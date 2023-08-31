Bertemu di Rutan Bareskrim, Anwar Abbas dan Panji Gumilang Damai

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas bertemu dengan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, di Rutan Bareskrim Polri.

Pertemuan keduanya sekaligus menandai perdamaian terkait gugatan Rp1 Triliun oleh Panji Gumilang terhadap Anwar Abbas.

"Saya dengan didampingi oleh penasihat hukum saya juga dengan penasihat hukumnya Pak Panji Gumilang ketemu dengan Pak Panji," kata Anwar Abbas usai bertemu Panji Gumilang di Rutan Bareskrim Polri, Kamis (31/8/2023).

Anwar mengaku membicarakan banyak hal ketika bertemu dengan Panji Gumilang. Salah satunya adalah, kata Anwar, soal menjaga hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang baik.

"Yang kedua kita banyak bicara tentang sejarah Islam, tentang sejarah peradaban Islam. Kaitannya denga China, India, Arab," ujar Anwar.

Di sisi lain, Anwar memastikan, pertemuan itu sekaligus menandai bahwa tidak ada permasalahan diantaranya keduanya.

"Kata beliau masa lalu ditutup, selesai ya. Kita buka lembaran masa depan. Jadi antara kami ndak ada permusuhan ya. Antara saya dengan Pak Hendra tidak ada permusuhan, antara Pak Panji pun ndak ada. Karena kita adalah bersaudara, oleh karena itu kalau ada silang sengketa, ya kita selesaika dengan baik, dengan santai, sambil ngomong-ngomong dan tertawa," ucap Anwar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan dirinya sepakat berdamai dengan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Perdamaian tersebut terkait gugatan Panji Gumilang kepada dirinya dan MUI.