Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu di Rutan Bareskrim, Anwar Abbas dan Panji Gumilang Damai

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |14:39 WIB
Bertemu di Rutan Bareskrim, Anwar Abbas dan Panji Gumilang Damai
Buya Anwar Abbas (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas bertemu dengan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Panji Gumilang, di Rutan Bareskrim Polri.

Pertemuan keduanya sekaligus menandai perdamaian terkait gugatan Rp1 Triliun oleh Panji Gumilang terhadap Anwar Abbas.

"Saya dengan didampingi oleh penasihat hukum saya juga dengan penasihat hukumnya Pak Panji Gumilang ketemu dengan Pak Panji," kata Anwar Abbas usai bertemu Panji Gumilang di Rutan Bareskrim Polri, Kamis (31/8/2023).

Anwar mengaku membicarakan banyak hal ketika bertemu dengan Panji Gumilang. Salah satunya adalah, kata Anwar, soal menjaga hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang baik.

"Yang kedua kita banyak bicara tentang sejarah Islam, tentang sejarah peradaban Islam. Kaitannya denga China, India, Arab," ujar Anwar.

Di sisi lain, Anwar memastikan, pertemuan itu sekaligus menandai bahwa tidak ada permasalahan diantaranya keduanya.

"Kata beliau masa lalu ditutup, selesai ya. Kita buka lembaran masa depan. Jadi antara kami ndak ada permusuhan ya. Antara saya dengan Pak Hendra tidak ada permusuhan, antara Pak Panji pun ndak ada. Karena kita adalah bersaudara, oleh karena itu kalau ada silang sengketa, ya kita selesaika dengan baik, dengan santai, sambil ngomong-ngomong dan tertawa," ucap Anwar.

Sebelumnya, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas menyatakan dirinya sepakat berdamai dengan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun, Panji Gumilang. Perdamaian tersebut terkait gugatan Panji Gumilang kepada dirinya dan MUI.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/337/3042154/panji_gumilang-nLT1_large.jpg
Polisi Masih Lengkapi Berkas Kasus TPPU Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035704/breaking-news-panji-gumilang-bebas-dari-penjara-c0KFE6u8yO.jpg
Breaking News : Panji Gumilang Bebas dari Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/337/3017122/bareskrim-kebut-berkas-kasus-pidana-pencucian-uang-panji-gumilang-BeXD7mQymh.jpeg
Bareskrim Kebut Berkas Kasus Pidana Pencucian Uang Panji Gumilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/525/3006507/gugatan-praperadilan-panji-gumilang-diyakini-bakal-ditolak-hakim-XsnUDALaBc.jpeg
Gugatan Praperadilan Panji Gumilang Diyakini Bakal Ditolak Hakim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/04/337/3004181/digugat-panji-gumilang-atas-penetapan-tersangka-pencucian-uang-polri-tunggu-hasil-sidangnya-4NmFFXGfvS.jpg
Digugat Panji Gumilang atas Penetapan Tersangka Pencucian Uang, Polri : Tunggu Hasil Sidangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/525/2924991/pn-indramayu-tunda-sidang-panji-gumilang-selama-sepekan-TFxIV2ERH0.jpg
PN Indramayu Tunda Sidang Panji Gumilang Selama Sepekan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement