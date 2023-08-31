Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Balas Kecintaan Warga Jateng Jelang Purnatugas, Ganjar: I Love You Full

Furqon Al Fauzi , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:04 WIB
Balas Kecintaan Warga Jateng Jelang Purnatugas, Ganjar: I Love You Full
A
A
A

SEMARANG - Ganjar Pranowo dikenal sebagai sosok pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya. Hal itu terlihat ketika dirinya berpamitan lantaran tak lama lagi akan purnatugas dari jabatannya Gubernur Jawa Tengah.

Tak sedikit masyarakat yang seakan tak rela ditinggal Ganjar, Bacapres yang diusung Partai Perindo pada Pilpres 2024 mendatang ini. Dikutip dari Podcast Konspirasi Prabu, Kamis (31/8/2023), Ganjar pun membalas kecintaan masyarakat khususnya warga Jateng terhadapnya.

"Kemarin saya sampaikan dalam acara HUT RI, HUT Jateng. Kulo Tresno Panjenengan (aku cinta kalian), I Love U Full-lah kira-kira. Karena apa? Kami banyak terbantu oleh mereka dengan caranya," kata Ganjar dalam podcast Konspirasi Prabu.

"Saya sadar betul cara rakyat mencintai saya itu ada dua. Satu mereka menyampaikan terimakasih. Dan yang kedua mereka mengritik keras. Itu mencintai. Kalau saya gak dikritik gimana? wooo kita seraya malaikat dan merasa benar sendiri" Ganjar menambahkan.

Ganjar pun menceritakan bagaimana dirinya bisa sedekat itu dengan warga. Ia mengatakan bahwa media sosial cukup berperan penting membantunya dalam berhubungan dengan masyarakat.

Ia menceritakan ketika tengah jalan-jalan masuk ke kampung-kampung, tetap banyak yang mengenalnya meski dengan menggunakan topi.

