Daftar 7 Tokoh Penting PKI, Siapa Saja?

JAKARTA- Daftar tokoh penting Partai Komunis Indonesia (PKI) akan dibahas dalam artikel ini. Partai ini termasuk partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok yang pada akhirnya dihancurkan pada 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya.

Masyarakat Indonesia tentu masih ingat betul bahwa G30S PKI telah mengorbankan tujuh jenderal TNI AD yang dibunuh pada 1 Oktober 1965, tepat dini hari. Sejarah pun mencatat bahwa PKI yang bertanggung jawab atas peristiwa itu.

Lantas, siapa saja daftar tokoh penting PKI? Berikut ulasannya, Kamis (31/8/2023).

1. Semaoen

Semaoen dikenal sebagai tokoh yang mendirikan PKI pertama kali pada 1920. Dia juga menjadi ketua pertamanya.

Sebelum mendirikan PKI, Semaoen merupakan tokoh komunis yang tergabung dalam Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV), cikal bakal PKI. Dia tergabung ke dalam ISDV setelah bertemu dengan Henk Sneevliet, tokoh komunis Belanda yang pindah ke Indonesia pada 1912.