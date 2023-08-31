Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah Tujuh Lokasi di Bima, KPK Amankan Catatan Keuangan hingga Bukti Elektronik

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:26 WIB
Geledah Tujuh Lokasi di Bima, KPK Amankan Catatan Keuangan hingga Bukti Elektronik
Ilustrasi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rampung menggeledah tujuh lokasi di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 29 - 30 Agustus 2023. Tujuh lokasi yang digeledah di antaranya, Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Kemudian, rumah Wali Kota Bima, Muhammad Lutfi; Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bima; Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bima; serta rumah salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Bima di Jalan Gajah Mada.

Dari tujuh lokasi tersebut, tim mengamankan sejumlah dokumen pengadaan, catatan keuangan, hingga bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi yang sedang disidik lembaga antirasuah.

"Dari seluruh penggeledahan diamankan berupa dokumen pengadaan, catatan keuangan dan juga bukti elektronik yang saat ini masih dikumpulkan oleh tim karena tim masih di sana," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).

"Ini terkait dengan perkara baru yang dilakukan oleh KPK," sambungnya.

