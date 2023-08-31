Siti Atiqoh Ungkap Love Language Ganjar Pranowo, Bilang Sayang hingga Act of Service

SEMARANG - Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh Supriyanti dikenal sebagai pasangan suami istri yang tak malu menunjukkan keromantisannya di depan umum. Tak heran jika mereka kerap bikin iri netizen karena kemanisannya meski sama-sama sibuk.

Rupanya, menurut Siti Atiqoh, keromantisan sang suami tidak pernah ditunjukkan saat berpacaran. Namun, hal itu justru semakin bertambah usai mereka dikaruniai anak.

“Kalau Mas Ganjar keromantisannya muncul setelah anak saya lahir. Ketika pacaran itu nggak pernah bilang ‘I love you.’ Kalau sayang itu okelah, kalau ‘Aku cinta padamu’ itu nggak. Setelah Alam lahir, baru nambah-nambah romantisnya,” kata Siti Atiqoh dalam podcast Konspirasi Prabu, dikutip Kamis (31/8/2023).

Bahasa cinta alias love language berupa word of affirmation tersebut biasa diucapkan langsung bakal calon presiden (bacapres) yang didukung partai Perindo, Ganjar Pranowo. Ya, alih-alih mengirimkan pesan lewat aplikasi, Ganjar lebih senang mengucapkannya secara langsung.

“(Ganjar) bukan tipe orang yang sering menggunakan aplikasi perpesanan dalam berkomunikasi. Jadi ungkapan sayang itu biasanya diucapkan langsung secara verbal. Minimal telepon apa pun itu, misalnya kita lagi ada masalah atau hal-hal yang bersifat romantis itu kita lakukan face to face,” imbuh Atiqoh.

Bukan hanya word of affirmation, bahasa cinta Ganjar yang lain adalah act of service dan physical touch. Di mana mereka punya ritual yang dilakukan saat bertemu, yakni Atiqoh mencium tangah suami, dan Ganjar mengecup pipi istrinya itu.