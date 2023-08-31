Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siti Atiqoh Ungkap Love Language Ganjar Pranowo, Bilang Sayang hingga Act of Service

Lisvi Padlilah , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:55 WIB
Siti Atiqoh Ungkap Love Language Ganjar Pranowo, Bilang Sayang hingga Act of Service
Love language Ganjar Pranowo ke Siti Atiqoh. (Foto: Instagram/Ganjar Pranowo)
A
A
A

SEMARANG - Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh Supriyanti dikenal sebagai pasangan suami istri yang tak malu menunjukkan keromantisannya di depan umum. Tak heran jika mereka kerap bikin iri netizen karena kemanisannya meski sama-sama sibuk.

Rupanya, menurut Siti Atiqoh, keromantisan sang suami tidak pernah ditunjukkan saat berpacaran. Namun, hal itu justru semakin bertambah usai mereka dikaruniai anak.

“Kalau Mas Ganjar keromantisannya muncul setelah anak saya lahir. Ketika pacaran itu nggak pernah bilang ‘I love you.’ Kalau sayang itu okelah, kalau ‘Aku cinta padamu’ itu nggak. Setelah Alam lahir, baru nambah-nambah romantisnya,” kata Siti Atiqoh dalam podcast Konspirasi Prabu, dikutip Kamis (31/8/2023).

Bahasa cinta alias love language berupa word of affirmation tersebut biasa diucapkan langsung bakal calon presiden (bacapres) yang didukung partai Perindo, Ganjar Pranowo. Ya, alih-alih mengirimkan pesan lewat aplikasi, Ganjar lebih senang mengucapkannya secara langsung.

Love language Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh. (Foto: YouTube/Ganjar Pranowo)

“(Ganjar) bukan tipe orang yang sering menggunakan aplikasi perpesanan dalam berkomunikasi. Jadi ungkapan sayang itu biasanya diucapkan langsung secara verbal. Minimal telepon apa pun itu, misalnya kita lagi ada masalah atau hal-hal yang bersifat romantis itu kita lakukan face to face,” imbuh Atiqoh.

Bukan hanya word of affirmation, bahasa cinta Ganjar yang lain adalah act of service dan physical touch. Di mana mereka punya ritual yang dilakukan saat bertemu, yakni Atiqoh mencium tangah suami, dan Ganjar mengecup pipi istrinya itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement