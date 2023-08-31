Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momentum Puncak: Launching iNews Media Group dan Ajang Penghargaan Bergengsi, Indonesia Awards 2023, Hadir Malam ini, Saksikan LIVE di iNews

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |15:57 WIB
Momentum Puncak: Launching iNews Media Group dan Ajang Penghargaan Bergengsi, Indonesia Awards 2023, Hadir Malam ini, Saksikan LIVE di iNews
A
A
A

 

JAKARTA - Pada malam yang penuh harap dan semangat, Indonesia akan menyambut launching iNews Media Group serta ajang penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023. Acara yang dinantikan ini akan berlangsung malam ini, Kamis (31/8), sebagai bentuk penghargaan tertinggi bagi para insan pemberitaan, olahraga dan hiburan di tanah air.

Indonesia Awards 2023 tidak hanya sekedar ajang pemberian penghargaan, melainkan juga sebagai upaya untuk mengapresiasi dedikasi serta kontribusi para insan kreatif di dalam industri berita, olahraga dan hiburan di Indonesia. Para pemenang akan diambil dari berbagai kategori yang telah ditentukan, yakni Atlet Terfavorit, Pelatih Berprestasi Terfavorit, Selebritis Terfavorit dan Konten Kreator Terfavorit dan hasilnya akan didasarkan pada voting dari para pemirsa.

Selain itu, Indonesia Awards 2023 pun memberikan penghargaan Lifetime Achievement bagi Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo serta penghargaan Newsmaker bagi Ganjar Pranowo.

Salah satu momen paling dinantikan dari acara ini adalah launching iNews Media Group, entitas media yang telah menjelma menjadi news TV peringkat pertama di tanah air, dengan cakupan yang lebih luas, konten yang lebih lengkap dan jaringan yang lebih kuat. Indonesia Awards 2023 dan Launching iNews Media Group menggambarkan komitmen tak henti-hentinya dalam menghadirkan berita yang kredibel, liputan olahraga yang mendalam dan hiburan yang menginspirasi bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan pengalaman dan dedikasi yang dimiliki, iNews Media Group siap menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita-berita berkualitas dan konten-konten menarik enam grup media besar, yaitu Okezone Group, SINDOnews Group, iNews Group, idxchannel Group, Celebrities Group, dan Sports Group. Setiap grup terdiri dari gabungan 4 platform media sekaligus yaitu media online, TV, radio, serta media sosial.

Acara ini pun akan dimeriahkan oleh bintang-bintang kenamaan tanah air yakni Via Vallen, Armand Maulana, Salma Idol, Aldi Taher, Darak Badarak, Cassidy Lee.

Halaman:
1 2
      
