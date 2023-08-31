Cerita Ganjar soal Makan Siang di Pasar Pekalongan Bareng Jokowi

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) yang didukung oleh Partai Perindo Ganjar Pranowo menanggapi perihal makan siangnya bareng Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Pekalongan pada Selasa (29/8/2023).

Diketahui, momen makan bareng tersebut diunggah oleh Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana pada akun Instagramnya.

Ganjar menjelaskan dalam makan siang tersebut hanya membahas mengenai perjalanan dinas Presiden Jokowi saat mengunjungi Tiongkok hingga BRICS.

"Candaan candaan saja. Presiden mah kalau di situ candaan sambil cerita perjalannya kemarin, ke Tiongkok, ke India, ke Korea Selatan, cerita soal BRICS. Gitu saja," kata Ganjar di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

"Dan tadi beliau sampaikan di acara kita harga-harga terkendali, beliau sampaikan di publik tadi di cek waktu di Pekalongan sama di Palu gitu. Jadi lebih ke cek harga sama beliau beri bantuan sosial. Cuma itu aja," tambahnya.

Dalam makan siang bersama itu, Ganjar mengaku juga membahas politik. Namun, pembahasan tidak secara serius. "Mau bahas politik yang serius ya biasa saja," kata Ganjar.

Ganjar menceritakan saat dirinya blusukan ke Pasar bersama Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo ke Pasar Grogolan Baru, Pekalongan, pada Selasa 29 Agustus 2023. "Presiden ngecek harga karena ada habis pertemuan sufi tentu saya kewajibannya mendampingi beliau. Hanya itu saja," kata Ganjar.