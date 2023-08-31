Sidang Gugatan Usia Capres-Cawapres Bergulir di MK, Ini Harapan Pemohon

JAKARTA - Sidang soal batas usia Capres-Cawapres sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK). Aturan yang digugat uji materi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

MK menegaskan bahwa pihaknya independen dalam menyidangkan perkara batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres-Cawapres) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sampai diputuskan.

Sementara itu, satu pemohon gugatan uji materi, Muhammad Al-Barra berharap MK memberikan banyak kesempatan kepada seluruh generasi muda di Indonesia untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

"Dengan batasan minimum umur, akan memberikan banyak kesempatan kepada generasi-generasi muda berkhidmat untuk bangsa dan negara," kata Barra dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023)

Menurut Barra, permohonan tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia. Melainkan, sudah ada beberapa negara yang telah memberlakukan batas usia capres-cawapres di umur 35 tahun.

"Terkait batasan umur bagi capres/cawapres saya baca di berita ada 12 negara yang menerapkan aturan batasan minimum umur capres-cawapres 35 tahun. Antara lain Amerika, Rusia dan India. Artinya bahwa di negara lain hal ini sudah diterapkan," ujar Barra.

Barra menyebut, Mahkamah Konstitusi harus memperhatikan tingginya angka pemilih kaum muda dalam Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 mendatang.

Dengan mempertimbangkan hal itu dalam mengambil keputusan, kata Barra, MK akan semakin membuka ruang lebih kepada kaum milenial ataupun gen Z untuk berkecimpung dalam kancah perpolitikan di Indonesia.