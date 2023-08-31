Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Bagikan 100 Motor Trail Listrik Buatan Anak Bangsa ke TNI dan Polri, Begini Kecanggihannya

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |16:56 WIB
Prabowo Bagikan 100 Motor Trail Listrik Buatan Anak Bangsa ke TNI dan Polri, Begini Kecanggihannya
Prabowo Subianto Bagikan Motor Trail Listrik/ist
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan bantuan 100 unit sepeda motor trail listrik (E-Tactical Sergap) kepada TNI dan Polri, di Lapangan Sudirman, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Penyerahan motor trail diberikan secara simbolis dari Menhan kepada Aslog Kasad, Aslog Kasal, Asops Kasau dan Asops Kapolri.

“Produksi dan pemanfaatan rantis E-Tactical Sergap ini adalah bukti komitmen kuat dan dukungan Kemhan terhadap produksi anak bangsa. Sebagai anak bangsa, sudah selayaknya bagi kita bertugas untuk turut mendorong kemandirian Indonesia di sektor pertahanan dan keamanan,” ungkap Menhan Prabowo.

Mantan Danjen Kopassus ini juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada industri pertahanan dalam negeri, PT. Len Industri (Persero), PT Eltran Indonesia dan PT BYXE Motor Indonesia (BMI) karena telah berhasil memproduksi dan lulus sertifikasi atas rantis motor trail listrik ini.

Kehadiran rantis E-Tactical Sergap ini diharapkan Menhan menjadi salah satu terobosan alpalhankam yang tentu akan memberikan efek positif bagi pemenuhan mobilitas militer dan polisi yang tinggi.

“Jaga dan rawat dengan baik agar usia pakai kendaraan dapat lebih lama,”tutup Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Sekadar diketahui, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian pertama yang menggunakan motor clean energy technology ini untuk operasional para prajurit di kesatuan-kesatuan.

Telusuri berita news lainnya
