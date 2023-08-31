Menyelami Dunia Kopi di Pasar Santa, Saksikan di Okezone Updates Malam Ini Pukul 21.00 WIB!

OKEZONE Updates merupakan program berita dengan angle yang seru dan kekinian. Berisi berita- berita viral, hobi, lifestyle hingga olahraga yang pastinya menarik dan bisa menambah wawasan Anda.

Okezone Updates kali ini akan menyajikan berita tentang Kedai Dunia Kopi yang didirikan pada tahun 2000. Kios milik Suradi ini menawarkan varian biji kopi nusantara. Bisnis yang awalnya kecil-kecilan ini kini sudah merambah ke mancanegara.

Selain itu, berbagai jenis kopi yang digemari masyarakat Indonesia tersedia disini. Mulai dari Arabica, Robusta, Excelsa, sampai dengan Liberika. Di Dunia Kopi ini anda bisa melihat langsung proses roasting dalam pembuatan kopi.

Tidak hanya berita kopi, ada juga berita tentang Timnas Indonesia U-17 yang mengalami kekalahan 0-1 dari Timnas Korea Selatan U-17 pada laga uji coba ynng berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Jawa Barat.