Siti Atiqoh Singgung Makna Keluarga: Saatnya Kami Jadi Rumah Mas Ganjar

SEMARANG - Kehidupan rumah tangga gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh bisa jadi inspirasi masyarakat. Memasuki usia perak di tahun 24 pernikahan, mereka selalu menunjukkan sisi romantis dan keharmonisannya.

Lebih jauh, Atiqoh dan Ganjar pun menyebut makna keluarga bagi mereka yakni sebagai rumah tempat bersandar dan mencari kenyamanan serta rasa aman.

“Yang jelas, komitmen saya, kami, keluarga itu kan sebagai satu kesatuan. Dan keluarga adalah rumah kami. Jadi, setiap ada anggota keluarga misalnya dia ada goals atau masalah, masing-masing menjadi rumah bagi kami,” kata Siti Atiqoh di podcast Konspirasi Prabu Sindo, dikutip dari YouTube Sindonews, Kamis (31/8/2023).

Dalam momen hangat tersebut, Atiqoh pun menegaskan peran masing-masing anggota keluarga. Jika biasanya dia dan putranya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar alias Alam banyak mengandalkan Ganjar, kini jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024, Atiqoh pun merasa perlu menjadi rumah yang bisa mendukung suaminya.

BACA JUGA: Rahasia Hubungan Harmonis dan Romantis ala Ganjar Pranowo dan Siti Atiqoh

“Mas Ganjar juga rumah bagi saya, bagi Alam. Ketika kita ada sesuatu yang ingin didiskusikan kita diskusikan bareng-bareng. Ini, kami, Alam sama saya, inilah saatnya kami jadi rumah bagi Mas Ganjar. Karena selama ini lebih banyak kami yang bersandar sama Mas Ganjar,” imbuh Atiqoh.

Ya, untuk saat-saat tertentu seperti saat ini di mana kesibuka Ganjar makin meningkat, Atiqoh yakin jika suaminya butuh tempat merilis energi negatif, untuk bisa mencari ketenangan, kenyamanan di tengah hiruk pikuk dunia yang luar biasa.