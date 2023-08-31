Alam Ganjar Bicara Peluang Ikuti Jejak Sang Ayah Jadi Politisi

GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo diketahui memiliki seorang putra bernama Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Alam Ganjar saat ini tengah melanjutkan studi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurusan Teknologi Industri.

Dalam Podcast Konspirasi Prabu, Kamis (31/8/2023), Alam Ganjar pun mengungkapkan terkait peluangnya mengikuti jejak sang ayah menjadi politisi. Alam yang saat ini berusia 22 tahun menjawab pertanyaan dari host Prabu Revolusi dengan bijaksana.

"Tergantung ditanyanya kapan, kalau sekarang jawabnya kayaknya kalau deket-deket ini enggak deh. Soalnya gini, misalnya kalau aku ngomong enggak sekarang nih, itu sudah ke mental blok sampai 20 tahun lagi, aku juga udah harus konsisten dengan jawaban itu. Jadi sebetulnya untuk kesempatan apapun itu aku never say never," kata Alam Ganjar.

Meskipun begitu, Alam Ganjar tampaknya sudah terbiasa dengan dunia politik yang ditekuni sang ayah. Bahkan Alam Ganjar digadang-gadang akan menjadi juru kampanye sang ayah.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu sempat menyebutkan akan ada tujuh juru kampanye Ganjar Pranowo yang tiga di antaranya adalah anak muda. Salah satu anak muda yang telah resmi jadi juru kampanye bakal calon Presiden 2024 ini adalah Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka.