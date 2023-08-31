Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Program SMKN Jateng Ala Ganjar Contoh Poltical Will yang Perlu Dinasionalkan

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:39 WIB
Program SMKN Jateng Ala Ganjar Contoh <i>Poltical Will</i> yang Perlu Dinasionalkan
Program SMKN gratis ala Ganjar diharapkan bisa diterapkan di level nasional (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Gubernur Jawa Terngah (Jateng) Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau SMK Negeri Jawa Tengah (SMKN Jateng), yang merupakan sekolah kejuruan gratis diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tak mampu, pada Rabu 30 Agustus 2023.

Keberadaan sekolah tersbeut merupakan inisiatif dan gagasan Ganjar Pranowo sejak 2014.

Peneliti CYPR Boedi Rheza menyampaikan gagasan seperti yang dilakukan Ganjar sudah seharusnya sejak lama dilakukan oleh gubernur lain sejak otonomi daerah diterapkan, yang memungkinkan kepala daerah untuk membuat inisiatif dan inovasi serupa.

Boedi Rheza pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sebagai political will yang perlu dinasionalkan.

“Saya kira, program yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah satu langkah maju dalam dunia pendidikan. Tidak semua gubernur dapat memikirkan inisiasi seperti ini.” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (31/8/2023).

Dirinya juga mengatakan program SMKN Jateng dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang memiliki tingkat pengangguran tinggi.

“Dunia usaha sangat membutuhkan tenaga kerja andal dan berkualitas. Jangan sampai ketika ada perusahaan atau industri yang ingin melakukan usaha namun kebingungan mencari tenaga kerja yang sesuai. Akhirnya justru mengambil tenaker dari luar daerah,” tambahnya.

Ia berpesan, jangan sampai penduduk lokal justru tidak menikmati kehadiran industri di daerahnya karena kualitas tenaga kerja setempat yang rendah.

“Apa yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo, dengan menggunakan link and match dengan industri dapat mempercepat penyaluran lulusan dan tidak menambah pengangguran,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement