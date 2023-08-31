Program SMKN Jateng Ala Ganjar Contoh Poltical Will yang Perlu Dinasionalkan

JAKARTA - Gubernur Jawa Terngah (Jateng) Ganjar Pranowo mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau SMK Negeri Jawa Tengah (SMKN Jateng), yang merupakan sekolah kejuruan gratis diperuntukkan bagi siswa dari keluarga tak mampu, pada Rabu 30 Agustus 2023.

Keberadaan sekolah tersbeut merupakan inisiatif dan gagasan Ganjar Pranowo sejak 2014.

Peneliti CYPR Boedi Rheza menyampaikan gagasan seperti yang dilakukan Ganjar sudah seharusnya sejak lama dilakukan oleh gubernur lain sejak otonomi daerah diterapkan, yang memungkinkan kepala daerah untuk membuat inisiatif dan inovasi serupa.

Boedi Rheza pun mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo sebagai political will yang perlu dinasionalkan.

“Saya kira, program yang dilakukan oleh Pak Ganjar Pranowo adalah satu langkah maju dalam dunia pendidikan. Tidak semua gubernur dapat memikirkan inisiasi seperti ini.” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Kamis (31/8/2023).

Dirinya juga mengatakan program SMKN Jateng dapat direplikasi di daerah lain, terutama yang memiliki tingkat pengangguran tinggi.

“Dunia usaha sangat membutuhkan tenaga kerja andal dan berkualitas. Jangan sampai ketika ada perusahaan atau industri yang ingin melakukan usaha namun kebingungan mencari tenaga kerja yang sesuai. Akhirnya justru mengambil tenaker dari luar daerah,” tambahnya.

BACA JUGA: Ganjar Pranowo Siapkan SDM Terampil Bangun Infrastruktur Hijau Lewat Sekolah Vokasi

Ia berpesan, jangan sampai penduduk lokal justru tidak menikmati kehadiran industri di daerahnya karena kualitas tenaga kerja setempat yang rendah.

“Apa yang dilakukan Pak Ganjar Pranowo, dengan menggunakan link and match dengan industri dapat mempercepat penyaluran lulusan dan tidak menambah pengangguran,” imbuhnya.