INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa PKI, Komunisme, Marxisme dan Leninisme Dilarang di Indonesia?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |18:40 WIB
Kenapa PKI, Komunisme, Marxisme dan Leninisme Dilarang di Indonesia?
Ilustrasi larangan PKI dan Komunisme di Indonesia (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Mungkin masih banyak yang bertanya kenapa PKI, Komunisme, Marxisme dan Leninisme dilarang di Indonesia?

Tidak diragukan lagi, Partai Komunis Indonesia atau PKI, beserta paham komunisme, marxisme dan leninisme sudah sejak lama dilarang di Indonesia.

Pelarangan PKI dan segala pahamnya ini tertuang dalam TAP MPR Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran partai komunis indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara republik indonesia bagi partai komunis indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme.

Pelarangan ini merupakan buntut dari sederet pemberontakan yang dilakukan oleh PKI, serta peristiwa memilukan G30S/PKI.

Lantas mengapa PKI beserta paham komunisme, marxisme, dan leninisme dilarang di Indonesia?

Perlu diketahui, Marxisme merupakan paham yang dicetuskan oleh seorang atheis (tidak percaya adanya tuhan) bernama Karl Marx. Dan Karl Marx memiliki rekan erat bernama Friedrich Engels.

