Mengenal Adelia Putri Salma, Selebgram Lulusan S2 yang Menjadi Sindikat Bandar Narkoba Internasional

JAKARTA - Tiada salahnya mengenal Adelia Putri Salma, selebgram lulusan S2 yang menjadi sindikat bandar narkoba internasional. Sebelumnya mungkin hanya segelintir orang saja yang mengenal siapa sosok wanita tersebut.

Namun, kini Adelia Putri Salma mendadak menjadi perhatian publik setelah Badan Narkotika Nasional (BNN) menangkapnya di sebuah salon kecantikan kota Palembang, Sabtu (26/8/2023) lalu. Penangkapan wanita yang kabarnya berprofesi sebagai selebgram ini terkait kasus jaringan narkoba internasional.

Lantas, siapa Adelia Putri Salma? Belum banyak informasi yang beredar mengenai Adelia Putri Salma. Namun, merangkum dari berbagai sumber, Kamis (31/8/2023), sosok tersebut merupakan seorang selebgram berpendidikan tinggi.

Pasalnya, Adelia Putri Salma atau APS merupakan lulusan S2 Magister Manajemen. Hal ini diketahui dari gelar di belakang namanya, yakni S.E., M.M.

Adelia Putri Salma diketahui sangat aktif di media sosial, baik di Instagram, Facebook, hingga TikTok. Bahkan di akun Instagramnya yang kini telah dikunci (private) ia memiliki pengikut lebih dari 21 ribu orang.