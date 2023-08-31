Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Airlangga Ungkap Dua Terobosan Presiden Jokowi Buat Indonesia Jadi Negara Maju

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |19:03 WIB
Airlangga Ungkap Dua Terobosan Presiden Jokowi Buat Indonesia Jadi Negara Maju
Ketum Golkar Airlangga Hartarto (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkapkan terdapat dua terobosan loncatan besar yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara maju di dunia.

Menurutnya, loncatan ini yang perlu dilanjutkan di kepemimpinan ke depan.

"Dua terobosan loncatan yang dilakukan oleh bapak Presiden Jokowi. Pertama adalah lompatan membangun Ibu Kota Baru, itu sebuah lompatan," kata Airlangga dalam acara Golkar Institute, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Loncatan kedua yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah Indonesia saat ini tengah mendaftarakan dirinya menjadi bagian dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Airlangga mengatakan, proses pengajuan Indonesia sebagai bagian dari OECD memiliki perkembangan yang lebih bagus dibandingkan negara-negara lainnya yang juga tengah mendaftar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/11/05/337/2126027/bamsoet-maju-pemilihan-ketua-umum-sekjen-golkar-hak-beliau-g6IdXZRXhD.jpg
Bamsoet Maju Pemilihan Ketua Umum, Sekjen Golkar: Hak Beliau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/06/28/337/2072259/akbar-tanjung-isyaratkan-dukung-bamsoet-maju-caketum-golkar-yJ2doDXZYp.jpg
Akbar Tanjung Isyaratkan Dukung Bamsoet Maju Caketum Golkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/01/21/337/2007552/golkar-yakin-optimisme-pemilu-2019-bisa-berjalan-damai-2E49jfTJ38.jpg
Golkar Yakin Pemilu 2019 Bisa Berjalan Damai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/01/06/337/1841008/jokowi-diyakini-tak-akan-lakukan-reshuffle-terkait-jabatan-ketum-airlangga-hartarto-UoA8LV5DWn.jpg
Jokowi Diyakini Tak Akan Lakukan Reshuffle Terkait Jabatan Ketum Airlangga Hartarto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/12/21/337/1834008/fokus-5-kali-ganti-ketum-sepanjang-3-tahun-lebih-bagaimana-nasib-golkar-di-bawah-kepemimpinan-airlangga-j2GzKz0pNm.jpg
FOKUS: 5 Kali Ganti Ketum Sepanjang 3 Tahun Lebih, Bagaimana Nasib Golkar di Bawah Kepemimpinan Airlangga?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/13/337/1775119/lihat-setnov-lemas-di-rumah-sakit-luhut-tak-tega-ajak-bicara-ketum-golkar-NA7wW5VsHF.jpg
Lihat Setnov Lemas di Rumah Sakit, Luhut Tak Tega Ajak Bicara Ketum Golkar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement