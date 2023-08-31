Airlangga Ungkap Dua Terobosan Presiden Jokowi Buat Indonesia Jadi Negara Maju

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkapkan terdapat dua terobosan loncatan besar yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara maju di dunia.

Menurutnya, loncatan ini yang perlu dilanjutkan di kepemimpinan ke depan.

"Dua terobosan loncatan yang dilakukan oleh bapak Presiden Jokowi. Pertama adalah lompatan membangun Ibu Kota Baru, itu sebuah lompatan," kata Airlangga dalam acara Golkar Institute, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

BACA JUGA: 2 Penyebab Justin Hubner Gagal Dinaturalisasi PSSI Dibeberkan Hasani Abdulgani

Loncatan kedua yang dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi adalah Indonesia saat ini tengah mendaftarakan dirinya menjadi bagian dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Airlangga mengatakan, proses pengajuan Indonesia sebagai bagian dari OECD memiliki perkembangan yang lebih bagus dibandingkan negara-negara lainnya yang juga tengah mendaftar.