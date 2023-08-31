Skripsi Dihapus jadi Syarat Kelulusan, Wapres: Di Beberapa Universitas Sudah Jalan

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin ikut berkomentar terkait skripsi dihapuskan menjadi syarat kelulusan mahasiswa. Apalagi, praktik ini sudah umum dilakukan di beberapa Universitas bahkan juga di luar negeri.

“Memang di beberapa Universitas sudah berjalan seperti itu ya. Ya kalau seperti itu kalau memang kan enggak ada masalah, memang di (perkuliahan) luar negeri juga begitu modelnya,” ungkap Wapres usai menghadiri acara di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (31/8/2023)

Diketahui, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim telah mengeluarkan aturan baru yakni skripsi dihapuskan menjadi syarat kelulusan bagi mahasiswa jenjang Sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4). Aturan ini tertuang dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pengganti skripsi nantinya bisa berbentuk tugas akhir sesuai keputusan masing-masing perguruan tinggi. Tugas akhir tersebut bisa berbentuk macam-macam, bisa berbentuk prototipe, proyek, bisa berbentuk lainnya, bukan hanya skripsi tesis dan disertasi.

“Saya kira kalau yang (aturan) Dikbud itu menurut yang saya dengar itu bukan ditiadakan skripsi tapi diberi pilihan ya, untuk penelitian atau dia skripsi atau barangkali itu. Coba dicek lagi itu ya diteliti lagi, kalau menurut saya dengan begitu,” kata Wapres.

(Fakhrizal Fakhri )