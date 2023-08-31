Istri Rafael Alun Berpeluang Jadi Tersangka TPPU

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menetapkan Ernie Meike Torondek sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pasif. Ernie Meike Torondek merupakan istri dari terdakwa mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.

Ernie Meike didakwa sebagai pihak yang bersama-sama dengan Rafael Alun menerima gratifikasi hingga melakukan pencucian uang.

BACA JUGA: Ternyata Ini Akal Bulus Rafael Alun Cuci Uang Hasil Korupsi

"Sangat-sangat mungkin kalau kemudian nanti saat persidangan ditemukan alat yang cukup," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (31/8/2023).

Ali menjelaskan, peran Ernie telah diuraikan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) di dalan surat dakwaan Rafael Alun. Nantinya, tim jaksa akan membuktikan dakwaan Rafael Alun lewat pemeriksaan saksi-saksi di persidangan selanjutnya.

"Silakan diikuti proses persidangan itu, sehingga nanti diakhir nanti dapat kesimpulan. Apakah ada pelaku peserta yang dapat dimintai pertanggungjawaban," ucap Ali.

BACA JUGA: Rafael Alun Belikan Istrinya Tas Mewah Hingga Rp300 Juta Diduga Hasil Pencucian Uang

Lebih lanjut, Ali memastikan bahwa kasus dugaan penerimaan gratifikasi hingga pencucian uang Rafael Alun masih bisa berkembang. KPK membuka peluang untuk menjerat pihak-pihak yang membantu Rafael Alun.

"Sangat mungkin untuk berkembang berikutnya dalam proses persidangan ditemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku peserta, kemudian pelaku pembantuan dan sebagainya dalam proses persidangan," ujar Ali.