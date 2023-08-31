Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Majelis Tinggi Demokrat Bakal Gelar Rapat di Cikeas Besok

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |20:52 WIB
Majelis Tinggi Demokrat Bakal Gelar Rapat di Cikeas Besok
Majelis tinggi Partai Demokrat bakal gelar rapat besok (Foto Ilustrasi: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Jawa Barat, Jumat 1 September 2023, besok. Kabar tersebut dibenarkan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.

"Ya benar. Besok kami Majelis Tinggi PD akan rapat di Cikeas," kata Hinca saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/8/2023) malam.

Hinca tak mengungkiri jika pembahasan dalam rapat tersebut membicarakan langkah Partai Demokrat ke depan dalam Pencapresan 2024.

"Besok kami bahas. (Rapat dilaksanakan) siang/ sore," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, membenarkan adanya kesepakatan politik antara Partai NasDem dengan PKB.

Kesepakatan itu untuk memasangkan Bacapres Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125245/demokrat-YKbU_large.jpg
AHY Tunjuk Andi Mallarangeng Jadi Ketua Dewan Pakar Demokrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125232/demokrat-qbuM_large.jpg
AHY Tunjuk 7 Waketum Partai Demokrat: Ibas hingga Dede Yusuf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/337/3125208/demokrat-f1oz_large.jpg
Pengurus Baru Demokrat, AHY Tunjuk Herman Khaeron Sebagai Sekjen, Irwan Fecho Bendum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/337/3115616/demokrat-WjdC_large.jpg
Gelar Kongres VI, Demokrat: Untuk Rakyat, Sukseskan Pemerintahan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038539/jadi-komisaris-pln-andi-arief-dicopot-dari-ketua-bappilu-demokrat-UeBbotAlyk.jpg
Jadi Komisaris PLN, Andi Arief Dicopot dari Ketua Bappilu Demokrat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/337/3032388/ketum-demokrat-ahy-serahkan-rekomendasi-pilgub-2024-untuk-6-provinsi-sore-ini-xSlg1zcHub.jpg
Ketum Demokrat AHY Serahkan Rekomendasi Pilgub 2024 untuk 6 Provinsi Sore Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement