Majelis Tinggi Demokrat Bakal Gelar Rapat di Cikeas Besok

Majelis tinggi Partai Demokrat bakal gelar rapat besok (Foto Ilustrasi: Okezone.com)

JAKARTA - Majelis Tinggi Partai Demokrat akan menggelar rapat di kediaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Jawa Barat, Jumat 1 September 2023, besok. Kabar tersebut dibenarkan oleh anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan.

"Ya benar. Besok kami Majelis Tinggi PD akan rapat di Cikeas," kata Hinca saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/8/2023) malam.

Hinca tak mengungkiri jika pembahasan dalam rapat tersebut membicarakan langkah Partai Demokrat ke depan dalam Pencapresan 2024.

"Besok kami bahas. (Rapat dilaksanakan) siang/ sore," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, membenarkan adanya kesepakatan politik antara Partai NasDem dengan PKB.

Kesepakatan itu untuk memasangkan Bacapres Anies Baswedan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.