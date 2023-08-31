Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Yudo Margono Pastikan Tak Ada Impunitas Hukum di Kasus Oknum TNI Aniaya Pemuda Aceh

Riana Rizkia , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:08 WIB
Yudo Margono Pastikan Tak Ada Impunitas Hukum di Kasus Oknum TNI Aniaya Pemuda Aceh
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono/Foto: MPI
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku prihatin dan bakal mengawal kasus tiga oknum TNI yang menjadi pelaku penculikan serta penganiayaan warga asal Aceh hingga tewas.

Yudo memastikan tidak akan ada impunitas hukum bagi prajurit yang melakukan kesalahan. Terlebih, penculikan dan penganiayaan oleh tiga oknum TNI tersebut merupakan tindak pidana.

"Selalu saya sampaikan tidak ada impunitas bagi prajurit yang melakukan kesalahan apa lagi sampai tindak pidana berat," kata Yudo Margono kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Pihaknya, kata Yudo, tidak akan menutupi proses hukum yang sedang berlangsung. Bahkan, masyarakat pun dapat turut mengawasi perkembangan kasus tersebut.

"Kita tidak menutupi-nutupi, silakan bertanya ke penyidik, dan saya lihat kemarin penyidik dari Puspom Kodam sudah menyampaikan semuannya," ucapnya.

"Silakan masyarakat atau media untuk memantau memonitor proses hukum dari prajurit yang kemarin sudah kita laksanakan langsung proses hukum," sambungnya.

Telusuri berita news lainnya
