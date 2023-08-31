Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Resmi Diluncurkan, Hary Tanoesoedibjo Paparkan Views iNews Media Group Capai 300 Juta Tiap Bulan

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:48 WIB
Resmi Diluncurkan, Hary Tanoesoedibjo Paparkan Views iNews Media Group Capai 300 Juta Tiap Bulan
HT resmi meluncurkan iNews Media Group/Foto: MPI
JAKARTA - Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) resmi melaunching iNews Media Group di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat pada Kamis (31/8/2023) malam.

Dalam kesempatan itu, HT turut membeberkan keunggulan platform integrasi terbesar di Indonesia tersebut. Menurut HT, iNews Media Group yang terdiri dari Okezone.com, Sindonews.com, iNews.id, idxchannel dan lain-lain memiliki views 300 juta tiap bulannya.

 BACA JUGA:

"Views-nya sosial media views dari Inews media group saja 300 juta," ujar HT disambut gemuruh penonton.

Tak hanya itu, HT menuturkan, iNews Media Group juga telah mengudara sekian tahun dan mencatat milyaran pembaca.

 BACA JUGA:

"Sedangkan life times views mencapai 8,9 miliar," tuturnya.

Diketahui, Gelaran spektakuler launching iNews Media Group serta malam puncak penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023 hadir pada Kamis (31/8/2023).

Indonesia Awards 2023 sebuah ajang penghargaan prestisius akan menghormati kinerja luar biasa para insan di bidang pemberitaan, olahraga, dan entertainment. Sederet penghargaan akan diserahkan bagi para pemenang di setiap kategorinya.

