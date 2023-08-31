Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Sabet Penghargaan Newsmaker di Indonesia Awards 2023

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |21:57 WIB
Ganjar Pranowo Sabet Penghargaan Newsmaker di Indonesia Awards 2023
Ganjar sabet Newsmaker di Indonesia Awards 2023/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan sebagai Newsmaker di Indonesia Awards 2023, penghargaan diberikan langsung oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam acara Launching iNews Media Group dab Indonesia Awards 2023, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

Dalam acara tersebut, Ganjar berharap agar dengan berdirinya iNews Media Group, penyebaran informasi Indonesia akan bisa mencerdaskan bangsa dan memberikan informasi yang terbaik.

 BACA JUGA:

Mudah-mudahan berikutnya seluruh informasi akan bisa mencerdaskan dan tentu akan memberikan informasi yang terbaik untuk Indonesia," kata Ganjar Pranowo di iNews Tower, Jakarta Kamis (31/8/2023).

Sebelumnya, iNews Media Group telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Gelaran spektakuler launching iNews Media Group serta malam puncak penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023 hadir pada Kamis (31/8/2023).

Indonesia Awards 2023 sebuah ajang penghargaan prestisius akan menghormati kinerja luar biasa para insan di bidang pemberitaan, olahraga, dan entertainment. Sederet penghargaan akan diserahkan bagi para pemenang di setiap kategorinya.

Berikut ini beberapa kategori nominasi dalam Indonesia Awards 2023, yakni Atlet Terfavorit, Pelatih Berprestasi Terfavorit, Selebritis Terfavorit, dan Kreator Konten Terfavorit.

Halaman:
1 2
      
