HOME NEWS NASIONAL

HT Sebut Industri Streaming Online Jadi Bisnis yang Paling Adaptif saat Pandemi

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |22:49 WIB
HT Sebut Industri Streaming Online Jadi Bisnis yang Paling Adaptif saat Pandemi
HT sebut industri streaming online paling adptif saat pandemi/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo mengatakan sebuah bisnis harus mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi ekonomi global. Hal itu bercermin dari kasus pandemi Covid-19 yang melanda dunia dan membut perpurtaran ekonomi melambat.

Menurutnyan pandemi Covid-19 telah membuat banyak sektor usaha lesu. Pasalnya pemerintah memperketat mobilitas masyarakat karena alasan kesehatan. Sehingga banyak sektor industri yang terhambat operasionalnya.

 BACA JUGA:

"Pada dasarnya berbisnis kita harus adaptif di segala situasi, kita semua tahu bagaimana kondisi sebelum covid, saat covid, pasca covid," ujar kata Hary Tanoe saat menjadi pembicara kunci pada acara Conversation : The Big Picture - Future Ambitions” Indonesia in View (Asia Video Industry Association/AVIA) di Hotel Park Hyatt Jakarta, Kamis (31/8/2023).

HT melihat pada saat pandemi Covid-19 ini mulai banyak bisnis usaha yang mulai beradaptasi. Dari yang sebelumnya melakukan belanja dengan mendatangi langsung merchant, saat pandemi platform online mulai di gandrungi oleh masyarakat karena mobilitas terbatas.

 BACA JUGA:

Platform streaming online menurutnya menjadi industri yang cukup adaptif dalam menghadapi masa pandemi. Sebab di tengah pengetatan mobilitas, masyarakat pada dasarnya juga tetap membutuhkan hiburan yang bisa dinikmati melalui platform streaming online.

"Apa yang dilakukan semua streaming dengan sangat baik, bahkan ada e-niaga, karena orang tidak tahu pusat perbelanjaannya saat pandemi, jadi kami harus melakukan apa pun," sambung HT.

Halaman:
1 2
      
