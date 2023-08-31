Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Raih Penghargaan Newsmaker di Indonesia Awards 2023, Ganjar: Terima Kasih, Saya Enggak Menduga

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |23:02 WIB
Raih Penghargaan Newsmaker di Indonesia Awards 2023, Ganjar: Terima Kasih, Saya Enggak Menduga
Ganjar senang raih penghargaan Indonesia Awards 2023/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Bakal calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo mendapatkan penghargaan sebagai Newsmaker Indonesia Awards 2023, penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo.

Penghargaan tersebut diberikan dalam acara Launching iNews Media Group dab Indonesia Awards 2023, di iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2023).

 BACA JUGA:

"Satu enggak menduga saja, mungkin karena sering memberikan statement barang kali banyak yang beritakan, apa lagi oleh iNews ya," kata Ganjar Pranowo kepada wartawan di iNews Tower, Jakarta Kamis (31/8/202).

"Karena saya sering sekali diwawancara oleh banyak media, tapi khusus iNews itu sehingga saya menyampaikan teri makasih," ucap Ganjar.

Menurut Ganjar, di tengah situasi perpolitikan yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat Indonesia, pemberitaan yang berimbang, sesuai data dan fakta tentu sangat penting untuk disebarkan kepada masyarakat luas agar tidak menjadi informasi yang liar.

"Tentu di tengah situasi politik yang seperti ini, begitu pentinglah pemberitaan, satu fakta, dua data, sehingga tidak ada hoaks gitu ya, dan kita orang seperti saya lebih memberi penjelasan yang sejernih mungkin," ucap Ganjar.

Sebelumnya, Ganjar berharap agar dengan berdirinya iNews Media Group, penyebaran informasi Indonesia akan bisa mencerdaskan bangsa dan memberikan informasi yang terbaik.

"Mudah-mudahan berikutnya seluruh informasi akan bisa mencerdaskan dan tentu akan memberikan informasi yang terbaik untuk Indonesia," kata Ganjar Pranowo di iNews Tower, Jakarta Kamis (31/8/2023).

Sebelumnya, iNews Media Group telah diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, gelaran spektakuler launching iNews Media Group serta malam puncak penghargaan bergengsi, Indonesia Awards 2023 hadir pada Kamis (31/8/2023).

