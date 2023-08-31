Soal Dukungan Pemerintah untuk Event Skala Nasional, Ganjar: Kenapa Tidak?

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) dari PDIP, Partai Perindo, PPP, dan Hanura, Ganjar Pranowo mengatakan untuk membuka ruang festival hingga ide kreatif diperlukan dukungan anggaran dari sebuah pemerintahan. Hal itu disampaikan Ganjar dalam acara 'Road To Idea Fest 2023 Lead the Leap!' di Djakarta Theatre MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (31/8/2023) malam.

"Enggak, aku nanya saja apa perlu dukungan pemerintah untuk membuat event besar secara nasional? ketika jawabannya 'iya' dan itu menjadi prioritas kenapa tidak? bahkan sudah ada eksisting dan bagus seperti 'Pestapora' contohnya sudah beberapa tahun dan ternyata bagus sekali. Cuman pasti keluhannya sama kami tidak didukung oleh pemerintah," kata Ganjar kepada wartawan usai mengisi acara tersebut.

BACA JUGA:

"Mangkanya dukungan apa sih yang dibutuhkan 'uang' maka perlu budget perlu anggaran untuk bisa membuka ruang festival sehingga ide kreatif kita bisa muncul sebenarnya itu saja," tambahnya.

Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda, energetik, dan berpengalaman itu menyebut hal itu dikembalikan ke pelaku industri kreatif. Ia pun tidak menolak untuk membuat event skala nasional sebagai wadah dari industri kreatif.

"Pilihannya pada pelaku (industri kreatif) sehingga ketika para pelaku (industri kreatif) mempunyai sebuah keputusan yang sama, ada konsensus di antara mereka kemudian yok kita buat satu event gede dan itu punya kita kenapa tidak," ucapnya.