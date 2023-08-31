Sempat Diprotes, Heru Budi Tetap Lanjutkan Penyemprotan Air ke Jalanan Demi Atasi Polusi

JAKARTA - Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyebutkan pihaknya bakal tetap melanjutkan penyemprotan di jalanan Ibu Kota menggunakan water canon untuk mengurangi polusi udara.

“Tidak (dihentikan). Lanjut, tetap jalan (penyemprotan air pakai water cannon),” kata Heru Budi kepada wartawan dikutip Kamis (31/8/2023).

Mantan Wali Kota Jakarta Utara itu tidak mau berkomentar terkait adanya kritikan atas penyemprotan jalanan di Ibu Kota menggunakan water cannon. Ia memastikan penyemprotan itu tetap dilakukan demi mengurangi polusi udara.

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta menyemprotkan jalan protokol Ibu Kota dengan air penyulingan dari Instalasi Penyulingan Air Limbah (IPAL).Penyemprotan jalan ini untuk menekan suhu panas dan kualitas udara yang memburuk.