Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Ruko Depan Polsek Pasar Minggu, 12 Unit Damkar Dikerahkan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |07:55 WIB
Kebakaran Ruko Depan Polsek Pasar Minggu, 12 Unit Damkar Dikerahkan
Foto: BPBD DKI Jakarta
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di sebuah ruko Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (31/8/2023) pagi tadi, tepatnya di depan Polsek Pasar Minggu. Guna memadamkan api, 12 unit mobil damkar pun dikerahkan ke lokasi.

"Penanganan 12 unit damkar, situasi pukul 06.40 WIB pendinginan," tulis akun BPBD DKI Jakarta, @bpbddkijakarta pada Kamis (31/8/2023).

Tampak ruko yang mengalami kebakaran itu telah padam apinya, yang mana petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan telah berhasil memadamkan apinya. Selain petugas damkar, perugas gabungan lainnya turut membantu di lapangan mengingat lokasinya persis di depan jalanan.

Pasalnya, akibat insiden kebakaran tersebut, arus lalu lintas di lokasi sempat terjadi kepadatan. Kebakaran sendiri dilaporkan terjadi sejak sekira pukul 05.30 WIB, salah satunya diunggah oleh akun @tmcpoldametro.

Api tampak berkobar cukup besar hingga membuat warga sekitar menjadi ramai. Namun, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, termasuk kronologis hingga ada tidaknya korban jiwa lantaran polisi belum memberikan keterangan resminya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pasar Minggu kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/338/3189916//kebakaran_pasar_induk_kramat_jati-hC46_large.jpg
Breaking News! Pasar Induk Kramat Jati Terbakar, 16 Unit Damkar Dikerahkan ke Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189556//kios_dibakar_di_kalibata-2NnH_large.jpg
Usut Kasus Pembakaran Warung di Kalibata, Polisi Periksa 6 Saksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189554//kebakaran_gedung_terra_drone-Br6E_large.jpg
Kebakaran Gedung Terra Drone, Polisi Ungkap Unsur Kesengajaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189494//kebakaran-NiFp_large.jpg
Polisi Tak Temukan Alarm Kebakaran di Gedung Terra Drone: Hanya dari Mulut ke Mulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189483//kebakaran_gedung_terra_drone-wMXi_large.jpg
Tak Ada Alat Pemecah Kaca, Korban Kebakaran Terra Drone Kehabisan Oksigen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189481//direktur_utama_terra_drone-tje3_large.jpg
Polisi Beberkan Kelalaian Dirut Terra Drone hingga 22 Orang Tewas dalam Kebakaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement