Kebakaran Ruko Depan Polsek Pasar Minggu, 12 Unit Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran terjadi di sebuah ruko Jalan Raya Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Kamis (31/8/2023) pagi tadi, tepatnya di depan Polsek Pasar Minggu. Guna memadamkan api, 12 unit mobil damkar pun dikerahkan ke lokasi.

"Penanganan 12 unit damkar, situasi pukul 06.40 WIB pendinginan," tulis akun BPBD DKI Jakarta, @bpbddkijakarta pada Kamis (31/8/2023).

Tampak ruko yang mengalami kebakaran itu telah padam apinya, yang mana petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan telah berhasil memadamkan apinya. Selain petugas damkar, perugas gabungan lainnya turut membantu di lapangan mengingat lokasinya persis di depan jalanan.

Pasalnya, akibat insiden kebakaran tersebut, arus lalu lintas di lokasi sempat terjadi kepadatan. Kebakaran sendiri dilaporkan terjadi sejak sekira pukul 05.30 WIB, salah satunya diunggah oleh akun @tmcpoldametro.

Api tampak berkobar cukup besar hingga membuat warga sekitar menjadi ramai. Namun, belum diketahui penyebab kebakaran tersebut, termasuk kronologis hingga ada tidaknya korban jiwa lantaran polisi belum memberikan keterangan resminya.

(Khafid Mardiyansyah)