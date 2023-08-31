Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bejat! Ayah Perkosa Anak Kandung Bertahun-tahun Sejak 2014 di Tangerang

Isty Maulidya , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |08:40 WIB
Bejat! Ayah Perkosa Anak Kandung Bertahun-tahun Sejak 2014 di Tangerang
Seorang ayah perkosa anaknya selama bertahun-tahun. (Foto: Ilustrasi/Shutterstock)
TANGERANG - Seorang ayah berinisial SH (54) di desa Tanjung Pasir, Teluknaga, Kabupaten Tangerang tega memperkosa anak kandungnya sendiri selama bertahun-tahun. Perbuatan bejatnya itu sudah dilakukan sejak sang anak duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar di tahun 2014 hingga berusia 19 tahun.

Kapolsek Teluknaga AKP Zuhri mengungkapkan, perbuatan pelaku diketahui oleh anak laki-lakinya, yang kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Telunaga.

 BACA JUGA:

"Benar terjadi kasus dugaan pencabulan terhadap anak kandung di Tanjung Pasir. Informasi dari pelaku, korban digauli sejak kelas 4 SD hingga sekarang ini terhitung mulai dari tahun 2014 sampai 2023," ungkap AKP Zuhri, Kamis (31/8/2023).

Kakak korban melihat langsung perbuatan ayahnya yang sedang menggauli adiknya itu. Kemudian kakak korban langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Teluknaga. Usai mendapat laporan, polisi langsung bergerak menangkap pelaku. Saat tiba di lokasi, pelaku hampir diamuk massa lantaran warga geram melihat aksi bejat pelaku.

 BACA JUGA:

"Setelah adanya laporan, kita langsung datang, karena jangan sampai nanti pelaku diamuk massa, makanya kita langsung mengamankan pelaku," ujarnya.

