Nekat Lawan Arah, Sejumlah Pemotor Kena Tilang di Jalan Raya Margonda Depok

DEPOK - Satlantas Polres Metro Depok langsung bergerak cepat menggelar operasi tilang menyasar pengendara motor yang melawan arah di Jalan Raya Margonda, terutama pengendara yang keluar dari arah Stasiun Pondok Cina pada Rabu (30/8/2023) malam.

"(Operasi tilang) Mobile. Sasaran lawan arus dan pelanggaran fatal," kata Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (31/8/2023).

Multazam menjelaskan, tidak ingin kejadian serupa yang terjadi beberapa waktu lalu di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan menuju arah Depok, kembali terulang. Kala itu terjadi kecelakaan pemotor lawan arah dengan truk bermuatan hebel. Selain itu, banyak aduan yang masuk ke Layanan Pengaduan langsung ke nomor milik mantan Kapolsek Jagakarsa ini.

"Kami akan terus melakukan penindakan baik tilang dan teguran terhadap pelanggaran lalu lintas yang membahayakan pengendara lainnya dan diri sendiri termasuk lawan arus," ucapnya.

Multazam meminta kesadaran masyarakat Kota Depok untuk menjaga keselamatan, ketertiban dan kelancaran berkendara. "Jadikan keselamatan jadi kebutuhan, bukan karena takut tilang atau keterpaksaan," ujar Multazam.

"Yang penting kesadaran akan penting nya tertib berlalu lintas," tambahnya.