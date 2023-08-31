Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tumpah Ruah, Acara Dukungan untuk Ganjar Dihadiri Ribuan Orang di Jaksel

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |11:01 WIB
Tumpah Ruah, Acara Dukungan untuk Ganjar Dihadiri Ribuan Orang di Jaksel
Ribuan orang menghadiri acara dukungan untuk Ganjar. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA – Dukungan untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 terus mengalir dari berbagai kalangan. Berbagai cara pun dilakukan untuk menunjukkan dukungan, salah satunya lewat karya lagu.

Seperti yang dilakukan grup musik NDX AKA dan Banteng Muda Indonesia (BMI) yang membuat lagu berjudul 'Bantenge Metu Kandang'. Lagu tersebut diperdegangkan di Cibis Park, Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (29/8/2023). Sebanyak 5.000 orang hadir untuk menyaksikan acara tersebut.

Ketua Panitia Acara, Andhika Putra Wijaya mengatakan, lagu 'Bantenge Metu Kandang' yang diciptakan NDX AKA dan BMI merupakan kreativitas dukungan kepada PDI Perjuangan (PDIP) dan Ganjar Pranowo agar dapat menang di Pilpres 2024.

"BMI yang dipimpin Ketua Umum Bung Mochamad Herviano, sebagai sayap kepemudaan PDI Perjuangan berikhtiar gotong royong, menjalankan politik kebudayaan riang gembira untuk persatuan Indonesia," ujar Andhika, dalam pernyataannya, dikutip Kamis (31/8/2023).

Merespons penggemar musik untuk menyaksikan konser gratis NDX AKA, BMI menerapkan sistem registrasi. Namun, karena fans NDX AKA sangat antusias, sehari menjelang konser 'Bantenge Metu Kandang' tercatat lebih dari 5.000 orang penonton telah melakukan registrasi.

"Konser musik ini gratis, cukup mendaftar melalui online. Kami terima kasih atas antusias pendaftar yang luar biasa, kami mohon maaf bila kuota terbatas. Insya Allah, BMI akan membuat konser bersama NDX AKA lagi di lain waktu," jelas Andhika.

