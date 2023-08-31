Viral Video Pelajar Acungkan Celurit ke Angkot, Polisi Buru Pelaku

BOGOR - Beredar video aksi pelajar yang mengacungkan senjata tajam di wilayah Tajur, Kota Bogor. Pelajar tersebut mengacungkan senjata tajam ke arah pelajar lainnya yang berada di dalam angkot.

Dalam video beredar, terlihat tiga pelajar yang menaiki motor melaju di samping angkot. Dua pelajar yang dibonceng tampak menenteng senjata tajam jenis celurit sambil mengacungkan ke arah angkot.

BACA JUGA:

Diduga, pelajar tersebut tengah mengancam pelajar lainnya di dalam angkot. Sambil mengacungkan senjata, keduanya terus berteriak untuk meminta penumpang yang di dalam angkot turun.

"Sini lu anj*ng," teriak pelajar dalam video beredar dikutip MNC Portal, Kamis (31/8/2023).

BACA JUGA:

Terpisah, Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota Kompol Rizka Fadhila mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan mencari para pelajar dalam video.

"Berdasarkan informasi masyarakat yang kami terima disertai foto dugaan pelaku dan kejadian kami lakukan penyelidikan untuk cari pelaku," ucap Rizka.