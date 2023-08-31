Saat KTT Ke-43 ASEAN, 75% ASN Pemprov DKI WFH

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto meminta agar seluruh perkantoran yang terletak di dekat venue dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN agar menerapkan work from home (WFH).

"Jadi Pemprov DKI mengimbau kepada seluruh kantor yang ada di lintasan atau venue dari KTT ASEAN, kita harapkan dapat berperan aktif dengan WFH," kata Asep kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Bahkan, Pemprov DKI saat pelaksanaan KTT ASEAN berlangsung akan memberlakukan WFH untuk 75% ASN, meningkat dari sebelumnya 50%. Selain itu, ada beberapa sekolah di dekat titik venue KTT ASEAN yang harus diliburkan.

"Pemprov DkI mulai tanggal 4-7 (September) WFH-nya tidak lagi 50%, tapi 75%," ucap Asep.

"Ada beberapa titik lokasi, sekolah-sekolah nanti juga akan diliburkan, proses belajar mengajarnya dari jarak jauh lagi. Ini memang bagian dari upaya kita untuk mengurangi kemacetan," ucapnya.