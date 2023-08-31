Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Saat KTT Ke-43 ASEAN, 75% ASN Pemprov DKI WFH

Giffar Rivana , Jurnalis-Kamis, 31 Agustus 2023 |12:01 WIB
Saat KTT Ke-43 ASEAN, 75% ASN Pemprov DKI WFH
Sebanyak 75% ASN Pemprov DKI Jakarta WFH saat KTT Ke-43 ASEAN. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto meminta agar seluruh perkantoran yang terletak di dekat venue dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN agar menerapkan work from home (WFH).

"Jadi Pemprov DKI mengimbau kepada seluruh kantor yang ada di lintasan atau venue dari KTT ASEAN, kita harapkan dapat berperan aktif dengan WFH," kata Asep kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Bahkan, Pemprov DKI saat pelaksanaan KTT ASEAN berlangsung akan memberlakukan WFH untuk 75% ASN, meningkat dari sebelumnya 50%. Selain itu, ada beberapa sekolah di dekat titik venue KTT ASEAN yang harus diliburkan.

"Pemprov DkI mulai tanggal 4-7 (September) WFH-nya tidak lagi 50%, tapi 75%," ucap Asep.

"Ada beberapa titik lokasi, sekolah-sekolah nanti juga akan diliburkan, proses belajar mengajarnya dari jarak jauh lagi. Ini memang bagian dari upaya kita untuk mengurangi kemacetan," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179497//prabowo-3bsl_large.jpg
Jejak Pujian Trump ke Prabowo di Panggung Dunia: Dari PBB, KTT Gaza, hingga ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179466//prabowo_subianto-Feai_large.jpg
Prabowo Ungkap Hasil KTT ASEAN soal Semangat Kebersamaan, Terselip Pujian ke AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179464//prabowo_subianto-NUh1_large.jpg
Prabowo: ASEAN–Jepang Adalah Jangkar Perdamaian dan Stabilitas Indo-Pasifik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179419//kamboja_dan_thailand-XfvC_large.jpg
Thailand-Kamboja Sepakat Gencatan Senjata di Depan Trump, Tarik Senjata hingga Bebaskan Pasukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/18/3179407//ktt_asean-d8Um_large.jpg
KTT Ke-47 ASEAN, Trump Puji Peran Prabowo di Balik Perdamaian Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179404//prabowo_subianto-wmf5_large.jpg
Prabowo Disambut saat Hadiri KTT Ke-47 ASEAN di Malaysia, Diaspora: Ngefans karena Gemoy
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement