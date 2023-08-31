Rekonstruksi Kasus Anak Bunuh Ibu di Depok, Ayah Turut Menyaksikan

Tersangka Rifqi Azis menjalani rekonstruksi kasus anak bunuh ibu di Depok, Kamis (31/8/2023). (MPI/Refi Sandi)

DEPOK - Pelaku pembunuhan terhadap ibu kandung berinisial SW (43), Rifqi Azis Ramadhan alias Azis (23) menjalani rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) Jalan Bakti ABRI No 286 RT 3/8, Tapos, Depok, Jawa Barat, Kamis (31/8/2023) pagi. Dalam kasus ini, Azis juga menikam ayahnya berinisial BA (49)

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, tampak hadir Kasatreskrim Polres Metro Depok, Kompol Hadi Kristanto; Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso; Jaksa Peneliti Kejari Depok Alfa Dera dan Putri Dwi Astrini; Tim Inafis, Tim Perintis Presisi Polres Metro Depok. Tampak pelaku Rifqi Azis mengenakan baju tahanan berwarna oranye dengan memakai kalung tulisan "tersangka".

Pelaku Rifqi Azis yang tangan terborgol memulai adegan rekonstruksi dari area lantai dua kantor yang tidak jauh dari TKP. Tampak BA yang juga menjadi korban hadir menyaksikan proses rekonstruksi dengan mengenakan baju dan topi berwarna hitam.

Namun, posisi bapak yang menjadi korban diwakilkan peran pengganti proses rekonstruksi. Kemudian Rifqi Azis menuruni anak tangga area kantor kemudian mengarah ke TKP yakni kediamannya.

Terlihat pagar rumah dibentangi garis polisi, kemudian pelaku Rifqi Azis membuka pagar rumah. Pelaku memeragakan saat menusuk korban SW di bangku meja makan di bagian leher.

Hingga berita ini ditayangkan proses rekonstruksi masih berlangsung. Namun, awak media dibatasi untuk mengambil gambar di area dalam TKP.