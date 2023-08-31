Pemprov DKI Liburkan Sekolah untuk Kurangi Kemacetan saat KTT ASEAN

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempersiapkan untuk menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diadakan di Jakarta pada tanggal 5-7 September 2023 mendatang.

Salah satu upaya Pemprov DKI dalam menanggulangi kemacetan saat KTT ASEAN berlangsung adalah dengan meliburkan atau membuat sekolah di dekat venue KTT agar belajar di rumah sebanyak 100 persen.

"Yang dekat dengan lokasi venue dan jalur (KTT) itu 100 persen jadi tidak semua sekolah di Jakarta dan tidak semua usaha di Jakarta itu akan menerapkan WFH," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Asep Kuswanto kepada wartawan, Kamis (31/8/2023).

Asep juga meminta agar seluruh perkantoran swasta yang terletak di dekat venue dari KTT ASEAN agar menerapkan sistem kerja Work From Home (WHF).

"Jadi Pemprov DKI mengimbau juga kepada seluruh kantor yang ada di lintasan atau venue dari KTT ASEAN dan ini juga kita harapkan dapat berperan aktif dengan WFH," ujar Asep.

Pegawai Pemprov DKI saat pelaksanaan KTT berlangsung akan memberlakukan WFH, yang sebelumnya 50 persen menjadi 75 persen. Selain itu, ada juga beberapa sekolah di dekat titik venue KTT ASEAN yang harus diliburkan.